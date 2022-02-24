NBA明星賽餘溫｜米高佐敦「爆粗」　唐斯興奮表示喜歡被罵

米高佐敦（Michael Jordan）壓軸現身NBA明星賽成焦點和話題所在。周四（24日）今屆三分王唐斯（Karl Anthony Towns）在直播中提到，「籃球之神」米高佐敦向自己「爆粗」，唐斯竟隨即回應：「Yeah！我喜歡。」



米高佐敦無形中成為今屆明星賽的話題人物，除了向魔術手莊遜下戰書引起討論，更向看好的小將如當錫（Luka Doncic）等人主動示好，讓後輩受寵若驚。

不少網民討論MJ與當錫寒暄時，唐斯欲上前加入，米高佐敦看似不太想理會他，感覺偏心，但近日唐斯就自行解畫。

米高佐敦無形中成為今屆明星賽話題人物。（Getty Images）

一見唐斯，米高佐敦自然伸出手握着，口中竟然說出粗口：「我知道你對我的球隊做了什麼，F**k You！」唐斯沒有被嚇到，反而大笑說道：「Yeah！我喜歡！」

由於早前常規賽木狼對上黃蜂時，唐斯砍下39分、15籃板，加時以126：120小勝，黃蜂老闆米高佐敦也看在眼裏。不過，另一角度看，米高佐敦這句「F**k You」也是一種欣賞和讚美，畢竟能讓「籃球之神」用髒話罵的人也不多。

一見唐斯，米高佐敦自然伸出手握着，口中竟然說出：「我知道你對我的球隊做了什麼，F**k You！」（YouTube截圖）

早前常規賽木狼對上黃蜂時，唐斯砍下39分、15籃板，加時以126：120小勝。（Getty Images）

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