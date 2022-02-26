NBA｜夏登76人處子戰即「2＋1」　與艾比迪雙雙博犯規大勝｜有片

作為NBA今季最重磅交易的主角，改披新球衣上陣自然成焦點。周六（26日）夏登（James Harden）終為新東家76人上陣，更以133：102大勝木狼，76人上下歡喜。不過同時有球評調侃打法，狂射罰球，造成單節歷時半小時以上。



隊友艾比迪賽前已經大肆表示歡迎：「夏登的加入是巨大的提升，讓我們對球隊的期望值有前所未有般高。」更提到夏登不是外界說的那麼難搞：「夏登是一個很好的人，個性很好，總是笑着，也很有趣。」評價極高。

夏登一出場為76人的第一分就已經是「2＋1」。（Getty Images）

夏登一出場為76人的第一分就已經是「2＋1」，在外圍為球隊帶來牽引力，艾比迪同時在內線也有很好發揮。兩人合力，除了火力大增，「Draw Foul」的次數也上升，今場夏登和艾比迪共有22次罰球起手，射入19球。第一節最後4分鐘，木狼隊犯就已經滿額，76人罰球開「外掛」，單單這一節就打了超過半了小時。

「如果你喜歡看罰球和回帶，那麼這隊76人就適合你了。」（Twitter截圖）

木狼隨隊記者隨即在Twitter上表示：「這將會是一場漫長的比賽。」因為僅僅第一節，76人全隊就得到16次罰球起手機會，節奏慢得嚇人。雖然最後76人大比數獲勝，但看來外界認為太過沉悶，例如球評Bill Simmons也調侃道：「如果你喜歡看罰球和回帶，那麼這隊76人就適合你了。」

隊友艾比迪賽前已經大肆表示歡迎。（Getty Images）

夏登作為NBA今季最重磅交易的主角，改披新球衣上陣自然成焦點。（Getty Images）

不過從實用性看，夏登首戰即攻入27分、12助攻和8籃板的「準三雙」表現又與艾比迪確實合作無間，一內一外，互相都有着牽引力為大家製造空間。艾比迪賽後更上載自己和夏登的場上合照：「不敢相信這是我的生活。」相當滿意這個新隊友。