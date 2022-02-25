【NBA】「浪花兄弟」三節收工　勇士大炒拓荒者37分　8人得分上雙

於明星賽轟入16球三分的史提芬居里（Stephen Curry），今日續展氣勢，帶領勇士132：95擊敗拓荒者。值得一提，勇士今仗8人得分上雙，表現相當全面。



勇士今日作客拓荒者，首節一度陷入雙位數落後，惟未幾他們速速收復失地，易邊前70：57反先。

史提芬居里（Stephen Curry）交出近3季新高的14次助攻。（美聯社）

第三節勇士打出30：16，優勢擴大到27分，「浪花兄弟」居里及K湯臣（Klay Thompson）亦提早收工。尾節雙方亦讓後備球員上陣，勇士毫無懸念取下最終勝利。

K湯臣（Klay Thompson）投入4個三分球取下18分。（美聯社）

居里起手並不多並得18分，但他主要以串聯球隊為主，交出近3季新高的14次助攻，另外還有5個籃板；K湯臣則投入4個三分球取下18分。值得一提，勇士今仗12人上陣，包括「浪花兄弟」在內的8人得分當然上雙，當中吉明加（Jonathan Kuminga）、佐敦保爾（Jordan Poole）和奧杜波特（Otto Porter）共得42分。