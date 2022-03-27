籃球熱話｜JR史密夫大曬Sem2「8條A」　成績好網民質疑造假

擁有NBA 2座總冠軍的JR史密夫（JR Smith），去年告別球場重返校園，被不少球迷嘲諷。36歲的他，近日在Twitter上傳自己的「Sem 1」（上學期）的好成績，仍收到不少冷言冷語。



生涯屢受嘲諷的前湖人球員JR史密夫，2021年決心重返校園，入讀北卡羅來納州立農業技術大學（North Carolina Agricultural and Technical State University），更加入高爾夫校隊，為校出戰NCAA。

以36歲之齡再讀書，有不少質疑聲音，直到近日JR史密夫在Twitter上傳成績表，卻仍未能服眾。從中期成績表（Mid Term Grade）中，選修人文學科的JR史密夫得到了8個「A」和1個「B」，他也說到：「要投放時間。」

You gotta put the time in!!! pic.twitter.com/gdVSH95MP6 — JR Smith (@TheRealJRSmith) March 25, 2022

雖然JR史密夫得到好成績，仍未能服眾。（Getty Images）

雖然有網民仍然調侃地說，是因為JR史密夫年紀大再回到學校，一切都變得容易，但其實高中畢業後放棄入讀大學的他，從未接觸過學位課程，經歷16年的NBA生涯後，才在2021年開始修讀學士學位。同時，有人好奇JR 史密夫修讀了哪些課程，也有人嘲笑：「你學會用Excel了？」、「我也會用Excel來騙父母是成績表」等冷言冷語。

自從JR史密夫在2018年NBA總冠軍戰第一場，因選擇「出圈」錯過最後一擊，烏龍決定就成為大家對JR史密夫的印象，揮之不去，紐約人年代最佳第6人的好評一去不復返。

網民的冷言冷語：