【NBA人物】JR史密夫的過山車生涯　從最佳第六人到球隊毒瘤

2018年NBA總冠軍戰第一場，JR史密夫（JR Smith）在希爾（George Hill）第二球罰球出手後奮力一跳，在杜蘭特（Kevin Durant）面前搶下關鍵進攻籃板，卻選擇「出圈」錯過最後一擊。這就是近年大家對於JR史密夫的印象，揮之不去。 JR史密夫，這個被美國前總統奧巴馬（Barack Obama）警告要在公眾場合穿上衣服的自由靈魂，或者就如球迷所想：神經刀，不按常理出牌，世界籃球的笑柄，但似乎都忘記了他也曾是擁有「跳級」打入NBA能力的明星高中生。

JR史密夫出生於新澤西洲，2004年就在麥當勞高中全明星賽中攻入25分，與侯活（Dwight Howard）雙雙取得最有價值球員。隨後放棄獎學金和米高佐敦（Michael Jordon）母校北卡大學的邀請，決心跳級一戰NBA，終在第十八順位獲黃蜂選中。JR史密夫的新秀年出賽的76場就有56場以正選上陣，場均得到10.3分、2籃板和1.9助攻。雖然有球技，但心智的確還是一個19歲的青少年，經常和教練耍性格，教練要他練罰球，他就會練三分球；球隊在賽後檢討時，他還會嘻皮笑臉的不以為意。

2013年最佳第六人 JR史密夫。（Getty Images）

被交易到金塊的第三個球季，在艾佛遜（Allen Iverson）和安東尼（Camelo Anthony）的眼前，JR史密夫似乎變得收斂，三分也有用武之地，例如2008年對上公牛的一場僅下半場就射入10球三分、2009年12月對鷹隊時三分球17射10中，轟入41分。

JR史密夫的生涯就像是在坐過山車。（Getty Images）

誇張的三分雨和無法預計的入樽都是JR史密夫存在的價值，其中有4個球季的三分命中率直逼4成，每年平均都應射入12分以上。2011年NBA封館期間，JR史密夫到過中國參戰CBA，加入浙江金牛隊，以場均34.4分獲封得分王，更在對上青島雄鷹時後備入替轟入60分。回到NBA的JR史密夫加入紐約人，學會在場上做好自己角色，也絕少「浪射」，更在2013年以場均18.1分、5.3籃板和2.7助攻獲封為最佳第六人。

一失足成千古恨

雖然球場上成熟了不少，也打出不錯的表現，但往往場外的醜聞總是讓人忘記JR史密夫好的一面；就像2013年，人們除了知道他是最佳第六人，還是會記得JR史密夫因為吸食大麻，違反聯盟藥物規定而被停賽五場。比起華麗的進攻，球迷會更記得JR史密夫在等待罰球時，拉開對手的鞋帶的畫面，「我還有甚麼可以做，我曾試過改變自己的形象一百萬次。」他感覺再努力，都是大家眼中的壞孩子。 神經刀、防守差、放縱不羈、沒有紀律，這些都是JR史密夫的標籤，曾因一次違例駕駛葬送好友的生命，也試過吸毒，以及在球場上打鬥，後來更被視為球隊毒瘤。沒有人會記得你所做的好事，卻永遠記住做錯的每一件事，這就是標籤的由來，也是現實的殘酷。

JR史密夫場內場外「神經」事跡（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

JR史密夫最終還是回到占士的懷抱。（Getty Images）

命中注定的隊友

「假如我18歲的時候能夠與占士（LeBron James）並肩作戰，我的人生將會變得不一樣。」他在一次的訪問中提到，占士和騎士就是改變自己的關鍵。被交易到騎士，JR史密夫視為一次救贖，收心養性，只為了在籃球場上做點甚麼。NBA生涯中，他打過近千場賽事，但只有395場正選上陣，其中有222場就是騎士時期，「我贏過最佳第六人了，所以我覺得我在這個位置上已經沒有甚麼好追求。」

JR史密夫一度因無處落班而陷走低潮。（Getty Images）

從自我中心到改變

因為「前世情人」Demi的一句更讓這位自我中心的爸爸重新思考人生。一個夏天，JR史密夫本想將女兒的舊玩具捐到慈善機構，但女兒並不願意，「我跟她說如果你想要一些新玩具，你必須作出一點犧牲。」然後Demi看着他說：「爸爸那你打算犧牲甚麼？」這讓JR史密夫開始反思自己在籃球上可以犧牲甚麼。

不羈的浪子還是敵不過前世情人。（網上圖片）

JR史密夫最明顯的不同就是花了更多心機在防守上，進攻上季後賽的三分球更達43%的命中率，射入70球三分，可是稱職的後備射手。但突然就從爭取正選位置，到連後備板凳都坐不穩，就是在發生2018年後的「出圈」事件。沒有人知道當時JR史密夫在想甚麼，事件也成了永恆的笑話，隨後他就遭騎士釋出也無處落班，等待近1年半。

這一幕將永遠成為笑話。（Getty Images）

「那段時間我感到憂鬱，並持續了數個月之久。我曾經非常喜歡玩2K，但那段時候我完全不想打球、訓練，甚至玩2K，完全不想做任何與籃球有關的事情。」JR史密夫因而陷入低潮，但在家人的扶持和意外獲得湖人的合約下，終重回正軌。雖然JR史密夫最近和安東尼戴維斯慶祝的畫面又成為球迷嘲笑的話題，但至少那一刻，35歲，步入球員尾聲的JR史密夫是快樂的，真心融入球隊的氛圍中。

同場加映，《2K20》Top 30球員逐個睇：