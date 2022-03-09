籃球熱話｜林書豪隨時CBA一席也站不穩　近仗上場5分鐘僅1出手

效力CBA北京首鋼的林書豪，今季浮浮沉沉，除了1月初寫下0分、5失誤的數據，周二（8日）北京首鋼以103︰112不敵山東王者，林書豪正選上陣全場5分鐘僅1次出手得0分，被內地媒體嘲諷已由「林來瘋」變成「0來瘋」。



兩年前，林書豪以球星姿態挾NBA球員名聲加入CBA，加入首鋼第一季交出22.4分、5.6籃板和5.6助攻的亮眼數字，但今季平均只剩下13.6分、5.1助攻和3.7籃板，明顯「跌watt」。原本力求回到NBA的林書豪，如今很可能連CBA一席也站不穩。

賽季分為三階段的CBA，在第二和三階段期間有達1個多月的休息，今年33歲的林書豪自3月1日開賽後表現「插水」，4場比賽平均得到7.1分、2.7助攻、3.3籃板，雖然仍是球隊的正選控衛，但卻不是真正獲得重用，上場時間也慢慢下降，​已經連續4場上場時間都不足20分鐘​。

林書豪自加入CBA後，傷患不斷。（網上圖片）

其中最大的原因，是今季CBA的外援制度改為每隊可以登錄3名外援，但每節最多1人上陣，因此加上林書豪在內的3位外援要分享48分鐘時間，林書豪狀態不佳下自然成為次選。現時以32勝20負、排名CBA第七的北京首鋼，為了爭冠更找來第4位洋將，林書豪的地位將會進一步被撼動。

北京首鋼為了爭冠找來第4位洋將，林書豪的地位將會進一步被撼動。。（新華社）

原本是力求回到NBA的林書豪，如今很可能連CBA都站不穩。（Getty Images）

林書豪自加入CBA後，傷患不斷，除了是內地籃球的對抗性大，球證吹判的尺度不一外，例如早前對新疆隊時，林書豪在一次切入上籃時被對手曾令旭肘擊頭部倒地流血，卻反被球證判以進攻犯規。曾經林書豪也開腔表示「CBA打人多過打球」，但如今也只能默默接受。加上林書豪去年8月感染肺炎，在隔離期間體能、體重驟降，至今未能回到賽季水準，現在他的任務就是繼續找方法立足場上。