CBA︱林書豪重返北京首鋼第一擊即有料到　獨取23分終結對手9連勝

33歲的林書豪今年在NBA與CBA之間幾經轉折，就算下定決心回中國發展，還是在疫情下一波三折。經歷長時間調養、復操和隔離，在對身為基督徒的他意義重大的聖誕節，他以完美的方式回歸CBA賽場——取得全場最高的23分加6助攻4籃板，為北京首鋼帶來一場勝仗。



林書豪時隔504天再戰CBA，即為北京首鋼帶來勝利。（新華社）

林書豪對上一次身披北京首鋼戰衣，是2020年8月8日。球隊在季後賽準決賽第3戰以3分之差敗陣，隨球季結束，他回到美國，一個月後宣布離隊，希望重返NBA懷抱。

他一度加盟勇士旗下的發展聯盟（G League）隊伍聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors）。他在聖克魯斯勇士的表現，曾為NBA大門為他重開帶來憧憬，無奈傷患和走下坡的身體一次又一次換來失望，他終在今年6月宣布重返北京首鋼。可惜再到中國後未幾即染疫，花上好一段時間康復和操練加上隔離，時至聖誕日才復出，也是相隔504天後再度為北京首鋼上陣。

林書豪重新回到賽場。（新華社）

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北京首鋼今仗對手遼寧本鋼，是CBA今季狀態最火熱的球隊，今仗之前已錄得9連勝，反觀北京首鋼開季缺少兩大外援林書豪和吉布森（Jonathan Gibson）下狀態平平，僅列中游。

今仗遼寧失去陣中三大主將郭艾倫、韓德君和張鎮麟，北京則有林書豪和吉布森復出，此消彼長下，看似出乎意料的戰果，便不足為奇。北京半場已領前57：42，帶着15分優勢，下半場林書豪連環以三分炮，為北京打出一段12：5攻勢，北京首鋼終以99：76擊敗遼寧本鋼。

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對手再次以犯規嘗試阻止林書豪取分。（新華社）

林書豪久休復出，手感一般，17次起手僅中6球，惟三分球外圍屢次命中，加上罰球準繩，仍得到全場最高的23分，另加6助攻和4籃板。吉布森後備上陣亦帶來14分進帳。雙星齊發功，終止遼寧的9連勝，賽後遼寧以12勝2負，仍與深圳馬可波羅並列榜首。北京則以9勝5負，排第九位。

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