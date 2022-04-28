NBA季後賽｜祖傑獨力難支　勇士挫金塊出線　功臣不止居里還有他

勇士球星居里（Stephen Curry）剛傷癒復出出戰NBA季後賽，之前數仗均以後備姿態上陣，今日（28日）回歸正選陣容，即與好拍檔K湯臣（Klay Thompson）率隊以102：98擊敗金塊，場數4：1晉級。

勝利功臣還有披頓二世（Gary Payton II），居里鼓勵教練卡爾（Steve Kerr）多善用及盡用陣中球員。



居里表示再也不要打後備。（Getty Images）

為免夜長夢多，賽前勇士「浪花兄弟」誓要拿下今場，雖然第二、三節表現平平，被掌控籃板的金塊佔上風，但祖傑（Nikola Jokic）在第四節陷入個犯問題，更因大腿拉傷而影響表現。

勇士現時順利出線，加上陣容齊全，小將們的表現也有提升，第二輪將會對上年輕的灰熊或木狼。（Getty Images）

勇士乘勢力追，披頓二世三分命中反超後，大哥們也看中祖傑的防守漏洞屢破籃下。披頓二世於重要關頭再次攻下三分，繼有居里上籃得手，終以102：98反撲成功。

重返正選陣容的居里表示再也不要打後備：「再打後備，就代表我又受傷了。」不過，居里卻認同需要將上場時間多留給後備隊友，讓球隊在陣容上有輪換機會，「我之前跟教練討論過，現在並不是手邊只有8人可以用，我們隊上有12、13人都能派上用場，提供必要攻守能力」。

勇士現時順利出線，加上陣容齊全，小將們的表現也有提升，第二輪將會對上年輕的灰熊或木狼。

最後勝利功臣卻少不了披頓二世（Gary Payton II）。（Getty Images）

另一邊，金塊面對梅利（Jamal Murray）與波特（Michael Porter Jr.）受傷，祖傑獨挑大樑，撐住全隊到最後獲對手尊重。

格連（Draymond Green）提到：「我告訴祖傑：『謝謝你讓我變得更好』，可以跟如此有天賦，球技出色球員對抗是我的榮幸。」連金塊主帥米高馬龍（Michael Malone）也大讚祖傑：「他是個勇士，我不懂外界如何找到地方批評他，他就是勇士定義，希望他可以再拿MVP，他絕對值得。」

居里卻認同需要將上場時間多留給後備隊友。（Getty Images）