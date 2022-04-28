NBA｜杜蘭特嘴炮火力全開　反擊巴克利抱團　自稱神被網民質疑

NBA季後賽首輪進入尾聲，今季擁有多巨頭的大熱球隊籃網，被塞爾特人橫掃出局，實在讓人跌破眼鏡，引來不少嘲諷。

其中，名宿兼球評人巴克利（Charles Barkley）自然不會放過機會，在節目中大講特講，主將杜蘭特（Kevin Durant）隨即反擊。



擁有杜蘭特、艾榮（Kyrie Irving），後來再換來施蒙斯（Ben Simmons）和小居里（Seth Curry）的籃網，原是今季冠軍大熱，卻在首輪被塞爾特人以0：4橫掃出局。

大熱球隊籃網被塞爾特人橫掃出局，實在讓人跌破眼鏡。（Getty Images）

名宿兼球評人巴克利在節目中調侃指，杜蘭特當年加入勇士，繼而奪得總決賽MVP只是偶然：「你不用加入一支73勝的球隊，然後說自己是最好的球員。KD是拿了FMVP，但不是勇士最好的球員。」巴克利大意指杜蘭特只是大球隊中的「乘客」，更讓伊古達拉「躺着也中槍」：「伊古達拉也得過FMVP，但他也不是最好的球員。」

名宿兼球評人巴克利在節目中調侃，提到杜蘭特當年加入勇士，繼而奪得總決賽MVP只是偶然。（Getty Images）

杜蘭特馬上回應，在Instagram Story上反擊。（Getty Images）

杜蘭特隨即反擊，在Instagarm 限時動態上發布4張照片，全是巴克利球員時代與球星隊友的照片，寫道：「如果沒有這些大哥，Chuck（巴克利）現在會在哪？」意指巴克利是抱團球員，更是一個抱團都拿不到冠軍的人。

杜蘭特反擊巴克利（按圖放大）

面對嘲諷，杜蘭特再於Twitter發帖反擊：「製作人軍團對付神，趣事天天都多。」網民便回應他自稱神很瘋狂：「經過這個系列賽後你仍自稱神，太瘋狂了。」杜蘭特也馬上回道：「我不明白為什麼你們那麼在意我的自稱，這是很好的自我肯定，不是嗎？替我開心吧。」他也認為網民只是遷怒於他，表示自己很樂意回應「Haters」的批評。

看來提早放假的杜蘭特，將會在網上火力全開。