NBA季後賽｜籃網遭塞爾特人橫掃出局　艾榮賽後表忠：不會離隊

NBA季後賽，東岸籃網成為首支出局隊伍，他們今日在Game 4被塞爾特人116：112擊敗，遭對方以場數4：0橫掃。



今天比賽中，杜蘭特出場47分鐘，得到39分、7籃板及9助攻。相比前三場，杜蘭特今天的表現顯然較佳，但還不足以幫助籃網取勝。

事實籃網今季本以「三巨頭」衝擊冠軍，但先後發生K艾榮拒打疫苗致缺陣及夏登離隊，「三巨頭」正式解體。

杜蘭特出場47分鐘，得到39分、7籃板及9助攻，還不足以幫助籃網隊取勝。 （美聯社）

人生首次嘗到首輪出局，面對結果杜蘭特直言無悔無怨：「對本賽季並不後悔，雖很多爛的事發生了，這些都是不能改變，一切都讓我們取得進步，也許是更好的結局。」

塞爾特人以場數4：0晉級。（美聯社）

齋戒月遇上季後賽，向來虔誠的艾榮多次受到質疑，表現與預期不一，令球迷失望。今日他狀態也不濟且身受多犯情況下，得20分、5助攻及5籃板。

隨後談到今季缺陣多時，艾榮認為對球隊有所影響：「我感覺當我不能出賽時，確實讓球隊失望，球會嘗試各種選項讓我出賽，我從來不想要事情以我為主，但這也分散了球隊專注力。」

艾榮強調將繼續留隊。（美聯社）

艾榮放眼談到未來，他強調將繼續留隊：「我不打算去別的地方，我和杜蘭特是這支球隊的基石，我們還有麥克斯（Sean Marks）、夏里斯（Joe Harris）和施蒙斯（Ben Simmons）。」

早前一度有消息指，新加盟但養傷多時的施蒙斯，有望在今場生死線首度為籃網登場，及後籃網已否認有關消息，最終他的名字亦未出現在出場或後備名單上。