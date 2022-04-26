NBA季後賽｜76人再敗速龍　領先3場變暗湧　李華士魔咒又來了？

「花生友」最期待的畫面出現了，76人在東岸季後賽Game 5，主場以88：103不敵速龍，由領先場數3：0，到被追至3：2現暗湧。

若然最終速龍順利反底，76人領隊李華士（Doc Rivers）將繼續刷新自己領先3：1卻出局的「偉績」。



76人主場迎戰，本希望解決速龍，奈何開局就被對手拋離，其後更未能追平。

76人主場以88：103不敵速龍，由領先場數3：0，被追至3：2現暗湧。（Getty Images）

反之速龍雖有主力雲菲特（Fred VanVleet）缺陣，但他們有5名球員攻入最少12分，當中施亞琴（Pascal Siakam）貢獻23分及10籃板，阿奴諾比（OG Anunoby）也造出16分及5籃板。

最終速龍再下一城，以15分差距擊敗76人兼場數追至2：3，Game 6將在速龍主場舉行，大有機會追平場數。

速龍雖有主力雲菲特（Fred VanVleet）缺陣，但也打出士氣。（Getty Images）

76人今仗「戰靶」爲夏登，他一直狀態低迷，僅得15分、7助攻但錄5失誤。造出「雙雙」20分及11籃板的艾比迪也對夏登有微言：「我們沒有問題，不過防守有改善空間。由夏登加盟後，我就強調他要打得具侵略性，不過這不是我的工作，而是需要教練去提醒他。」

夏登一直狀態低迷，僅得15分、7助攻但錄5失誤。(Getty Images)

說到教練，是日賽事焦點更有領隊李華士。「習慣性被逆轉」的李華士過去在系列賽有機會終結對手之際，總是臨門「撻Q」。

計入2003年他帶領魔術，2015、2020年間帶領快艇，李華士已3次在只差一場便出線的大好形勢下遭反勝，成為NBA史上唯一數次被這樣踢出局的教練。

NBA史上曾有3支球隊在領先3：0下，被追至3：3，不過暫時沒有一支被對手反勝。李華士會否「再創先河」？