NBA季後賽｜莫蘭特顏樽成Twitter熱門　比斯利遭嘲「可憐」

NBA季後賽第一輪，灰熊今日（27日）再鬥木狼，兩支年輕球隊互咬到最後，憑灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）飛身上籃，終以111：109絕殺，灰熊暫以場數3：2領先。



今仗前三節兩隊比數互咬，直到第四節，莫蘭特挺身打出單節18分，更包辦全隊最後13分，更在最後一秒飛身上籃絕殺木狼，最後以111：109拿下重要一勝，以場數3：2領先「叫糊」。

莫蘭特今場交出30分、13籃板和9助攻的準三雙數據。（Getty Images）

今場鎂光燈全落在莫蘭特身上，他今場除了交出30分、13籃板和9助攻，第三節向對手比斯利（Malik Beasley）毫不留情地「顏樽」，更掀起高潮，令全場球迷興奮莫名，莫蘭特的名字更成為Twitter熱門關鍵字。

灰熊以場數3：2領先木狼。（Getty Images）

莫蘭特一舉成Twitter熱門搜尋，但賽後卻只輕描淡寫感受：「其實沒有特別興奮，因為顏一個後衛樽是非常簡單輕鬆的事。」對於他來說，能對前鋒、中鋒顏樽才是真正的精彩。

另外，灰熊隊友班尼（Desmond Bane）也是提起比斯利，笑說他只是個可憐的防守者：「他只是在錯誤的時間點出現在錯誤的位置，我們都很愛他，但可憐的是，他明天會不斷看到自己被顏樽的畫面。」

雖然前三節表現平平，但灰熊及時在末節發力險勝。（Getty Images）

現時灰熊以場數3：2領先，周五的首輪第六戰將會是灰熊「食糊」晉級的機會；這同時也是木狼的最後機會，若能追平，兩隊將會於第七戰一決高下。