籃球熱話｜法媒傳艾比迪將入籍法國　2024年有機會出戰巴黎奧運

美國男籃雖然在東京奧運有驚無險地奪金，穩守「一哥」地位，但接下來延續霸業之路只會愈來愈艱難。

據法國媒體RMC Sports報道，NBA 76人球星艾比迪（Joel Embiid）將入籍法國，有機會代表法國隊出戰2024年奧運。



28歲，出生於喀麥隆的艾比迪雖然已是世界頂級球星，但一直未有代表過喀麥隆出戰國際賽。於2018年就有傳出艾比迪有意歸化法國，由於喀麥隆曾是法國殖民地，所以法文也難不到艾比迪。

艾比迪未有代表過喀麥隆出戰國際賽。（Getty Images）

可是，當時法國隊名宿如柏加（Tony Parker）、科尼亞（Evan Fournier）都曾批評認為機會應該要留給土生土長的法國人，相反，法國隊管理層則表示抱持開放態度。

最近據法國媒體RMC Sports報道，指艾比迪已經申請法國國籍，並將於6月正式成為法國人。根據FIBA規定，每支球隊允許有一名歸化球員，現時法國名單中並未有歸化球員，加上未有代表過喀麥隆出戰國際賽，若成為法國人後申請入隊理應獲批准。

法國隊名宿如柏加（Tony Parker）、科尼亞（Evan Fournier）都曾批評認為機會應該要留給土生土長的法國人。（Getty Images）

法國內線悍將高拔。（Getty Images）

艾比迪若為法國披甲，將會與高拔（Rudy Gobert）合體成雙塔，加上FIBA沒有防守三秒的「玩法」，法國將會擁有相當強悍的內線防守，必然是美國隊外患之一。