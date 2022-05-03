NBA季後賽︱76人缺艾比迪　替補球員出場17分鐘大出血終不敵熱火

NBA季後賽東岸準決賽首戰，76人主將艾比迪（Joel Embiid）仍因傷缺陣，取代他的迪安帝佐敦（DeAndre jordan）出場僅17分鐘，連累球隊「大出血」，面對頭號種子熱火，106：92先輸一仗。



失去艾比迪，76人單靠夏登獨力難支。（Getty Images）

艾比迪在季後賽首輪對速龍Game 6時受傷，眼眶骨折兼腦震盪，今仗只好避戰。76人失去這位今季常規賽得分王，由迪安帝佐敦頂上他的正選位置，可是這位替補球員僅上陣17分鐘，已令球隊「大出血」。

76人在他上陣的短短17分鐘時間，已被熱火攻入50分之多，反觀他在後備席上的31分鐘，球隊也只是失去56分。籃球記者Jason Frank形容，迪安帝佐敦「上陣時在攻守兩端均動力不足，成為76人一大致命傷。」

迪安帝佐敦入樽看似霸氣，其實只有4分貢獻。（Getty Images）

熱火主將占美畢拿（Jimmy Butler）雖然手風不順，16次起手只有5次中框，僅攻入15分，後備上陣的希路（Tyler Herro）有25分進帳，加上艾迪巴約（Bam Adebayo）的24分、12籃板，全隊有5人得分達雙位數下，順利拿下Game 1。

占美畢拿帶領熱火拔頭籌。（Getty Images）

76人大前鋒夏里斯（Tobias Harris）攻入全場最高的27分，仍無補於事，夏登13次起手只有5球中框，得16分，另有9籃板、5助攻。艾比迪預料Game 2繼續缺陣，迪安帝佐敦成為球隊致命傷，李華士（Doc Rivers）教練相信必須變陣迎戰。