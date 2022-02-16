NBA｜76人最羞恥的輸波　艾比迪活學活用夏登絕招慘被block｜有片

NBA新加盟76人的夏登（James Harden）今日（16日）春風滿面，首次現身板櫈席，卻目擊球隊被「羞辱」，興奮都變無奈。

76人被塞爾特人25球三分重挫，以48分大敗，創下5項最恥辱度「爆燈」的數據。



遇上防守效率居全聯盟之冠的塞爾特人，76人明顯無力拆解，連得分狂人艾比迪（Joel Embiid）全場都只有9次起手，只靠罰球得到19分、9籃板和6助攻，相比平日殺傷力較低的數據。一開賽就一直處下風，最大分差更達到51分，76人最後以87：135大比數敗陣。

連得分狂人艾比迪（Joel Embiid）全場都只有9次起手，只靠罰球得到19分、9籃板和6助攻。（Getty Images）

尚未上場披甲的夏登，身穿設計感十足的桃紅墊肩西裝風騷入場，到完場的一臉無奈，都成為焦點。皆因今場不單是一場普通的輸球，更是輸得有點難看，「被創下」5項恥辱數據，例如寫下76人今季最大分差，也是塞爾特人作容贏波的第二大分差、塞爾特人今場25球三分，也刷新隊史單場三分球紀錄。

76人上半場只得42分，正是泰譚（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）上半場的合共得分。（Getty Images）

雖然夏登尚未上場，但看來這一場將他從夢境打回現實。（Getty Images）

另外，76人今場出手80次，只命中23球，僅28.8%命中率，三分出手32次，僅中8球，只有25%命中率。最後，就是76人上半場只得42分，正是泰譚（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）上半場的合共得分。

+ 2

雖然夏登尚未上場，但看來這一場將他從夢境打回現實，加上時間不多磨合需快，想必不少球迷都期待夏登上場的與艾比迪的化學作用。今場另一個小插曲，就是艾比迪其中一個攻勢。與夏登一起練了一課球，艾比迪即活用夏登絕招，但結果不如所願：三分線「Step Back」起手，即被對手狠狠封下打快攻。