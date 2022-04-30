NBA季後賽｜艾比迪眼眶骨折兼腦震盪　76人剩夏登對抗熱火

NBA季後賽第二輪8支球隊已經出爐，其中第6戰作客大破迎速龍的76人，雖然順利晉級，但今日（30日）迎來壞消息。

主將艾比迪（Joel Embiid）上場因被施亞琴（Pascal Siakam）打中頭部，診斷後確認右眼眶有骨折和輕微腦震盪，出戰無期。



76人以場數4：2擊敗速龍，出線後將會對上東岸一哥熱火，但未開賽就先迎來一大壞消息。由於上場艾比迪在防守期間被施亞琴打中眼部，當下的他就痛苦地掩面。

76人以場數4：2擊敗速龍，出線後將會對上東岸一哥熱火，但未開賽就先迎來一大壞消息。（AP）

右眼眶附近有骨折情況，甚至還有輕微腦震盪。（Getty Images）

經醫療人團隊診斷後，證實右眼眶附近有骨折情況，甚至還有輕微腦震盪。根據NBA聯盟規定，艾比迪在未經允許下不能出席比賽，也就是將會無限期缺陣。

據ESPN消息指，骨折無需做手術，但仍需要通過聯盟規定的腦震盪評估檢測，至少需要休養一段時間，雖然隊中仍有夏登（James Harden）撐住，這無疑是出線到東岸決賽的一大阻力，同時夏登又要回到籃網時間一夫當關的情況。