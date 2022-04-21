NBA季後賽｜艾比迪三分絕殺76人叫胡　場外關鍵動作促成重要勝仗

NBA季後賽幾乎一場比一場激烈，今日（21日）76人與速龍上演首輪第三戰，兩隊戰至加時，最後由76人主將艾比迪（Joel Embiid）一球三分絕殺賽事，以104：101擊敗速龍，場數3：0驚險「叫胡」。

雖然艾比迪成為功臣，但其實在三分起手前，全憑教練李華士場邊一動作，帶來勝利。「最佳第六人」當之無愧。



76人在首輪手執2：0優勢，本以為今場可以乘勝追擊，開局時表現不似預期，慢熱到換邊後才慢慢找到手感。76人反擊速龍下，分數緊咬到最後一節，但夏登（James Hardan）在最後49.7秒錯失反超機會，更犯滿離場。另一邊，速龍亞招華（Precious Achiuwa）也兩罰全失，進入加時。

艾比迪三分命中成功臣。（Getty Images）

夏登（James Hardan）在最後49.7秒錯失反超機會。（Getty Images）

加時階段，兩隊依然旗鼓相當，阿奴諾比（OG Anunoby）再於最後26.2秒2罰中1追平。76人爭取最後一擊，但餘下2.6秒、進攻時間只剩0.9秒，被對手嚴守，未能出手。此時，教練李華士（Doc Rivers）「挺身」果斷要求暫停，保住球權。賽事重開，艾比迪的三分命中，為球隊帶來重要的「叫胡」一勝。

艾比迪上陣44分鐘，攻下33分、13籃板。（Getty Images）

艾比迪上陣44分鐘，攻下33分、13籃板，再加夏登19分、6籃板和10助攻，76人最後以104：101險勝速龍。3：0，對76人來說已經半隻腳踏入第二輪，雖然鎂光燈全落在艾比迪的三分，但不得不佩服李華士的應變能力和經驗。