女籃｜町田瑠唯WNBA首當正選　言語不通場上靠手勢一樣夾

於東京奧運場上交18次助攻，因打破奧運女籃單場助攻數而聲名大噪的日本女籃控球後衛町田瑠唯，周三（11日）出戰WNBA第三場賽事，即日被委以重任成正選，讓見慣世面的她也直呼：「好緊張，到贏球了才鬆一口氣。」



身高1.62米，獲邀加入WNBA球隊華盛頓神秘人的日本第一控衛町田瑠唯，周三剛完成生涯第三場WNBA賽事，更是第一場正選上陣的賽事。面對拉斯維加斯王牌，對位控衛為東京奧運女子三人籃球冠軍成員之一的Kelsey Plum。

今場町田瑠唯上陣29分鐘，交出9分、4助攻。（神秘人Instagram）

由於華盛頓神秘人常規正選Natasha Cloud今場因防疫措施，未能上陣，球隊即日委派町田瑠唯替代。今場町田瑠唯上陣29分鐘，交出9分、4助攻，雖然開段神秘人一度落後，但最後仍以89：76勝出，達成開季三連勝。

首次正選上陣

賽後町田瑠唯坦言自己也有緊張：「早上練習時才被告知要正選上陣，也只能全力去做，很緊張但球隊取勝後也鬆了一口氣。」不過這次正選經驗，無疑是一大刺激：「今場後自己也知道自己應該怎樣打，球隊有很多擅於射波的球員，我想讓隊友們好好發揮所長，提高比賽節奏。」

對位控衛為東京奧運女子三人籃球冠軍成員之一的Kelsey Plum。（直播截圖）

教練Mike Thibault也對町田表示滿意，表示會給她更多上場時間和自由。（神秘人Instagram）

言語不通但努力磨合

雖然町田表現未及奧運時期亮眼，但由於磨合需時，加上言語不通下初步的配合仍算相當不錯，隊友們都表示她很快就融入球隊，也努力配合不同隊友的打法。訓練，甚至與隊友溝通時都會有翻譯隨行，町田瑠唯也慢慢學習英文，在比賽時就需要靠手勢溝通。教練Mike Thibault也對町田表示滿意，表示會給她更多上場時間和自由：「希望她除了傳球也可以多出手，期待更驚艷的表現。」