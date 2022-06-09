籃球︱陳欣汶回港未能參戰女甲聯賽　學到運動員必備的自信

上季遠赴美國挑戰NCAA的女子甲組籃球員陳欣汶（Yannie），周四（9日）夥拍甲一球員梁嘉顯一同出席中環的品牌活動。Yannie表示回港後舊隊友無不覺得球場上的她更有自信，7月將會再回美國準備新一季NCAA賽事。

「再」備戰甲一的嘉顯則笑言重啟賽季，冠軍仍然是不變的目標。



陳欣汶指自己來季NCAA目標不變。（張倩儀攝）

美國NCAA一季洗禮添自信

久未露面的陳欣汶笑言，自己去了美國後見盡天外有天：「自己的身體對抗、技術，都和美國球員有出入，所以Off season都會和男仔打pickup game，7月頭就會回美國打夏季聯賽，第一年適應完後希望下季可以做得更好。」

女子甲組聯賽6月下旬開季，Yannie未能出戰，回港的這段時間除了家庭樂外，仍有隨舊隊友練球，「隊友沒有特別說我有甚麼不同，但都覺得我比以前有自信。」她坦言自己在美國學到一件很重要的事：「作為運動員，信心好重要，因為如果連自己都不相信自己可以做到，別人又怎樣相信你，又如何達到目標？」上季在NCAA正賽淘汰賽中「一輪遊」，Yannie直言新球季目標與上季一樣，「在NCAA有多遠走多遠，也想自己可以更進步。」

梁嘉顯笑說開季會見到更好的東方龍獅。（張倩儀攝）

梁嘉顯：開季會讓大家看到更進步的東方

甲一聯賽將於7月19日重開，效力東方龍獅的梁嘉顯也說目標和停賽前一樣，「不變，一樣是冠軍。」

雖然甲一已停擺一段時間，但對東方來說看似是件好事：「因為我們的班底都比較新，埋班時間不久，教練戰術的執行和隊友默契未夠好。」這段期間正好給予他們更多時間改善，「開季會讓大家看到更進步的東方。」

他本人也有「貪心」一點的想法，「我呢，就是除了在球隊做正選外，每場得分、防守有可以好表現吧。」