NBA｜James Harden表現大跌眼鏡　必須正視問題肩負球星責任

76人在與速龍的系列賽有很不錯的開局，率先取得3：0的絕對聽牌優勢，然而主將James Harden一直未交出應有表現。速龍連追兩場之後，Harden總算在最後一場比賽回神，幫助76人免於戰局被追平的命運。

文：運動視界編輯



在第五戰開始前的幾小時，九屆全明星及曾榮獲聯盟最有價值球員殊榮的Harden，用一席全身綠的打扮，步入了76人隊的主場。

Harden打扮的色調，恰巧與76人隊主場的色調相似，讓人難以發現他的蹤影。與此同時，76人隊的官方推特帳號也用Harden的照片發了一則推文，並標記他們的球星。

這則推文，或是說推文中的問題，恰好就是賽後大家心中的疑惑。

76人隊以88比103，在自家主場輸掉了第五戰。這點有點令人難受，因為他們自從聽牌後就連輸兩場，而且這還是在速龍的全明星後衛因傷缺席第五場系列賽下發生的。Harden的表現有點讓人難以接受，他11投4中，拿下了十五分；雖傳出了七次助攻，但也發生了五次失誤。這也是他在這個系列賽中，第四次整場命中率低於40%。

數據史上單場最佳紀錄（按圖放大）：

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在輸掉第五戰之後，隊上另一名全明星球員，兼年度最有價值球員的候選人Embiid說，他認為Harden需要打得更有侵略性，並展現他的個人能力。除此之外，說服Harden做這件事的人並不應該是Embiid而是教練。

Embiid希望教練能說服Harden多出手，特別是當Embiid在進攻端被對方重點看管時，他迫切需要Harden出來分擔他的進攻壓力。只要有看這輪系列賽的人，應該都能了解Embiid想傳達的意思。

夏登為九屆全明星及曾榮獲聯盟最有價值球員。（Getty Images）

Embiid接著補充，他覺得有時候隊上球員的消極作為是他被包夾的主因。全隊不夠積極地往內線突破，而是在外圍做一些不具實質意義的傳導，讓失位的防守者有時間回到他們該在的位置。如此一來，76人隊自然也不會有好的進攻機會。如果對手打算持續包夾Embiid，那全隊都應該在進攻端上打得更積極一點。

當人們關注前76人的球員Simmons，即使新東家籃網隊將要被橫掃，他仍然選擇不上場，甚至也沒有隨隊的狀況時，大家也開始談論從籃網隊轉來76人隊的Harden的表現，而討論的重點著重於Harden並沒有肩負起身為球隊二號球星的責任。

夏登並沒有肩負起身為球隊二號球星的責任。（Getty Images）

現在就是Harden接管比賽，並證明自己實力的最佳時刻。下一輪他們即將對上的熱火防守能力，絕對是聯盟數一數二的強悍。且他們也很可能把握Embiid缺席的機會，帶走系列賽的局勢。起初，Embiid在首輪打爆了速龍隊，因為速龍隊場上並沒有中鋒，或是身高高於206公分的球員，因此速龍隊只能選擇包夾Embiid。【編按：NBA季後賽13/5熱火在第六戰順利以99：90擊敗76人（總局數４：2），成為首支殺入分岸決賽的球隊。】

如此一來，76人隊的第三四號得分箭頭，像是Maxey或是Harris就有許多大空檔，或是好的出手機會。然而，當Embiid進攻受阻，以及其他隊友手感不佳時，76人就更迫切需要Harden挺身而出，尤其接下來他們將碰上擁有身材優勢和機動性兼具的Bam Adebayo更是如此。

【NBA十大最難以突破紀錄】（按圖放大）：

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目前費城總共有兩個問題：第一，現在Harden的表現，跟過往幾季的他有不小的落差。第二，自從去年季後賽以來，他就無法打出過往的高效表現。

儘管本季季後賽Harden的樣本數還不夠多，我們仍然可以知道一個事實，那就是Harden表現欠佳，而他的上籃表現尤其糟糕。在2020賽季的季後賽中，他每場切入17.7次，而命中率為64%；在2021賽季的季後賽中，雖然他有部分時間受到腿筋傷勢影響，他每場仍能切入8.8次，命中率也沒有下滑太多為62.5%；今年的季後賽，他每場切入18.5次，但命中率只有40%。雖然第一輪的速龍隊防守球員有臂展優勢，但他們並沒有一名傳統的禁區防守中樞，Harden繳出這樣的表現實在是說不過去。

Harden今季季後賽命中率只有40%。（Getty Images）

除此之外，Harden例行賽的表現也有不小的下滑，特別是他的切入。在2020賽季中，他在三英尺內的命中率為66.8%；在2021賽季為67.4%；本季則僅有59.8%，是他生涯至今最差的表現。

雖然Harden表現不佳，但他還是能提升球隊的進攻能力。他具備良好的視野和傳球能力，讓隊上的其他球員能輕鬆得分。除此之外，即使他這個系列賽的命中率只有37.3%，他還是在67次的出手中，得到了92分。因為Harden還可以靠著他另一項舉世聞名的技術，也就是製造犯規，來靠罰球得分。

Harden在例行賽與季後賽都較過往有不小的衰退。（Getty Images）

儘管季後賽累積的數據可能不夠多，不過Harden在例行賽與季後賽都較過往有不小的衰退。因此，我們確實該討論他是否仍具備足夠的爆發力來切入得分。

Blake Griffin也有著相似的狀況，縱使他才31歲，但數據顯示他衰退的比預期還快；Russell Westbrook也是如此，大家對於他是否能有較長的職業生涯有所疑惑，畢竟他的運動能力和爆發力都下滑不少。

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Harden的狀況，本質上與上述兩位球員有所不同。他並不是主打體能球，而是利用乾淨俐落的腳步和假動作，逐漸成為聯盟頂尖的得分好手。然而，即使Harden並不仰賴閃電般的速度或是敏捷性來完成進攻，大家仍懷疑他是否能在失去爆發力的狀況下，維持過往的好表現。

Harden的其他技術，譬如說後撤步三分球，其實十分仰賴他切入的破壞力。如果他的切入並不具威脅，對手就能更趨前防守，Harden後撤步的威脅性也會因此降低。Harden頂尖的變速能力，需要在對手忌憚他切入的狀況下，才能完全施展出來。

球迷期望Harden趕快找回過往的表現，來減輕Embiid的負擔。（Getty Images）

雖然說Harden的切入能力不如以往，但他還是有許多技術能讓防守球員不敢輕視他。舉例來說他的三分球，雖然本季他的三分命中率寫下史上新低只有33%，但接下來理應會觸底反彈。除此之外，雖然聯盟開始打擊用不合理的進攻動作博取犯規的行為，但大家都知道Harden非常擅於想出各種不同的辦法來站上罰球線。他應該也能在對聯盟的這項新政策中找到漏洞，並重新成為一名高效的得分好手。

Harden可以在下一個賽季執行4700萬美金的球員選項，而如果他收到一份頂薪合約，他也可能得到一份更高的薪水。值得關注的是，Harden的巔峰期還有幾年?

不過，如果你是76人隊的高層、球員或是球迷，你應該會期望Harden趕快找回過往的表現，來減輕Embiid的負擔，畢竟找到明星球員幫助Embiid，正是推動Harden交易案的初衷。

（現在只能專注於他是否能在Embiid不在的情況下，有機會帶領著這支隊伍與南灘（邁阿密熱火）抗衡了。）【編按：NBA季後賽東岸準決賽，熱火以場數４：2擊敗76人】

文編譯參考：76ers' James Harden is missing in action

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：潛在的新秀發展空間 2022選秀會五大偷】