NBA｜夏登與施蒙斯交易案全分析　76人、籃網誰是最大得益者？

交易截止日當天由Woj神（著名體育記者Adrian Wojnarowski）掀起的滿城風雨，從Harden（夏登）其實想去76人，但怕公開要求會被輿論批評開始，似乎就已經揭示交易似乎是勢在必行。到傳出Simmons（施蒙斯）陣營對於交易保持樂觀，以及76人在交易面的籌碼不斷被公開審視，幾近確定交易必定會發生，只是最終的成績會是如何而已。

而在費城的和平鐘聲敲響以後，也宣告與Simmons的分離。本文將分別從76人與籃網的角度分析，談談這筆交易對雙方的影響。

文：Yen601087／運動視界



費城76人獲得：James Harden + Paul Millsap

布魯克林籃網獲得：Ben Simmons + Seth Curry+Andre Drummond+2022 76人首輪簽（未保護）+2027 76人首輪簽（前八順位保護）

費城76人獲得：James Harden + Paul Millsap。（Getty Images）

費城76人──首度迎來真正的外圍持球點，之後呢？

關於76人的交易可能與陣容缺陷，筆者過去已經用多篇文章有所著墨。從季前便可明顯看出欠缺組織者的狀況，近期的比賽內容更可以看出76人在面對區域聯防時的無奈，也顯示若想在本賽季更進一步，便必須做出改變。而在Beal宣布賽季報銷，Lillard也在陣容大幅變動表示願意留隊之後，目標也變得更為明確──Morey心儀已久的Harden。

Harden的好在哪，相信有在看球的球迷都知道。吸引包夾後經常能以極為隱蔽的方式將球送到正確的隊友手上，決策迅速且位置精準，在場均10.2次的助攻下仍能維持2左右的助攻失誤比，是費城從未有過的外圍發起點。但Harden的成功是否能在76人複製？我們可以從他與籃網隊友的幾種搭配模式觀察，不外乎以下幾種：

1. 與Bruce Brown之間的短擋拆搭配

2. 與Aldridge之間的Pick&Pop

3. 弧頂利用雙邊射手掩護，找到適合的對象快速出手，通常是Mills和Harris

4. 個人持球突破後交給底角埋伏射手，Griffin、Thomas經常扮演這個角色

5. 讓KD利用Low Screen繞到肘區的位置出手中距離跳投



過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

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先從第1點來看，Bruce Brown之所以能打得像個中鋒，並與Harden進行短擋拆配合，可歸結於前者柔軟的放球手感。一手穩定的拋投終結逼得對手不得不在罰球線附近就與之對位，就算有成功干擾Brown依然可以靠他的對抗能力在空中找到把球放進籃框的機會，也讓沒有三分能力的Brown成功在布魯克林找到屬於自己的一片天。

那費城有這麼一個身材壯碩、沒有外線能力的後衛球員嗎？不用筆者多提，大家心中恐怕都有一個共同的名字──Matisse Thybulle。事實上，若從數據面來觀察，Thybulle場均以空手切（Cut）取分的次數為0.9次，效率值卻是高的嚇人的PR99.7，似乎是Harden短擋拆的好搭檔。

仔細從比賽內容來看，Thybulle的切入得分多半以弱側開後門的切入為主，且是在對手來不及反應的情況下灌籃得分，若有人干擾則命中率便直線下滑。簡言之，Thybulle目前看不出是否具備短擋拆的能力，以他生硬的手感觀察，筆者認為恐怕沒辦法像Bruce Brown一般打出那般靈活的影響力，至多如Bembry在跟進的情況下放球得手。但畢竟Thybulle沒有和真正可以打擋拆的人搭檔過，若Rivers與Harden真能開發引以為傲的防守大鎖在進攻上的潛質，那無疑是讓Thybulle能在進攻端降低其負影響的一大福音。

夏登參與76人首次訓練，心情大好。(76人官方）

至於第2點的部分，就Aldridge與Embiid的出手分布圖觀察，Harden要與Embiid完成P&P的組合搭配應該沒有問題。雖然Embiid過去多半是在中距離盤球並單打得手，但其原因實可歸責於費城缺乏善於製造地板傳球的好手，除了Seth Curry能算半個以外，恐怕沒人能給予Embiid支援。而Harden的加入無疑可以讓Embiid節省單打的氣力，終結變得更為簡單。

同場加映，最初始版NBA的8隊球隊（按圖放大）：

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第3點就顯得有些有趣了。在籃網與Harden搭配的射手除了出手速度迅捷以外，要能夠下球躲過第一拍Close Out並出手的能力十分重要，這也是Mills為何在籃網得到重用的原因。Joe Harris所扮演的角色，費城這方的Harris也能做到，甚至能夠給予Harden更多的變化空間，只要減少猶疑的時間快速決策，相信Harris將是大鬍子加入後的最大受益者。問題在於當Harris必須出手更多三分的情況下，能否維持住命中率仍有待觀察。當然，Green同樣也可以扮演掩體並快速出手。

夏登在76人能嚐冠軍滋味嗎？。（Getty Images）

然而，費城是否有人可以取代Mills的位置，筆者認為必須打上一個問號，也是這筆交易最值得深思之處──畢竟76人失去了最好搭配的Curry。

Korkmaz是除Curry以外能夠在接應後下球出手的球員，但本季的三分命中率（28.7%）實在差強人意，而Maxey、Milton等人都離穩定投進接應後的急停跳投還有一段距離。Curry這種等級的射手終究難尋，也會讓Harden可以選擇的打法受到侷限，在反覆對戰的季後賽戰場，不夠多元的戰術可能成為致命的死角，也許會成為Harden在費城的隱憂。

夏登有出席剛剛周末的明星賽。（Getty Images）

至於4、5兩點則無須過於擔憂。費城為了Simmons本就囤積了大量的定點射手，Niang更是比起Griffin更出色的延伸四號（就長程砲火而言），能夠給予Harden足夠的支援。且Embiid的射程能夠將對手長人拉出禁區，也能讓Harden享有足夠的單打空間，無球掩護更是費城在沒有控衛的情況下經常使用的戰術，除Embiid個人數據下滑以外，應該不會出現1+1<2的情況。

至於Millsap本季上場時間不多，預計能帶來的貢獻不多，因此不多提。而筆者預期在陣容健康的情況下，費城可能排出的先發陣容如下：

Harden/Milton/Thybulle(Green)/Harris/Embiid



這組先發將改善費城上半賽季疲弱的外線防守，Harden在無球防守上雖不夠專注，但在持球對位上比起Maxey、Curry兩人更具噸位上的優勢，要被輕鬆突破也不容易。甚至可以考慮讓Harden守到前鋒，並以Thybulle對位敵隊的王牌後場，也許是更為明智的選擇。而持球屬性比起Maxey更佳的Milton是陣中較適合的先發球員，讓Maxey由板凳出發也能給予球隊永不間斷的活力。而Green與Thybulle的時間調配，則可以視對手調整，也能讓34歲的Green把體力毫不保留的在需要的時刻揮灑。

至於這筆交易的成敗與否，筆者認為關鍵會落在Tobias Harris身上。畢竟Embiid的調適能力已從本賽季便可見一斑，而生涯未曾與頂尖後場搭配過的Harris能否在Harden的指揮下打得更為高效並果斷？值得透過比賽進行觀察，若能，那季後賽三人的組合將十分均衡；若Harris找不到與Harden搭配的方法，在強敵環伺的東區中，恐怕難以突破重圍。

尤其是，Morey自己製造出了一個可怕的對手。

【同場加映：無畏傷患與疾病 盤點籃球場上的真正鬥士】（按圖放大）

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布魯克林籃網──健康即無解

任何交易來Simmons的隊伍都要先面對一個問題──究竟這名在費城心態被拆解得支離破碎的球星是否願意為球隊出賽。然而在交易達成的一小時後，這個問題馬上迎來答案。Simmons很快便與Kevin Durant、籃網總管Sean Mark取得聯繫，表達自己強烈的出賽意願。

既然心態問題塵埃落定，那Simmons毫無疑問是籃網的最佳解答。一字攤開籃網的頂尖射手：Irving、Mills、Durant、Harris、Thomas，再加上一起被交易去籃網的Curry，Simmons如同Giannis一般來到無人在禁區阻撓的體系。

Simmons可以在高位持球扮演類似Harden餵球的角色，可以在隊友拉開空間後單人切入，更可以在快攻推進中找到四個能夠命中投籃的隊友。就算沒有打出在進攻端的新氣象，防守端依然能取代Johnson、Bembry這些功能相對單一的防守球員，從一號守到五號的防守彈性與協防能力，將讓在最後一線護框的KD少掉許多壓力。可以說，只要Simmons能夠健康上場，帶著活力打球，籃網便是東區最有能耐的冠軍競爭者。

既然心態問題塵埃落定，那Simmons毫無疑問是籃網的最佳解答。（Getty Images）

然而，健康不僅僅包含生理，心理也是健康上重要的一環，否則Simmons便不至於在季後賽繳出四成以下的罰球命中率，與76人鬧到如此地步。布魯克林終究是劍指冠軍的勁旅，場上的一舉一動也會被放大檢視，壓力恐怕不比76人來的小。再加上KD歸期未定、Harris仍在進行二波手術評估、Irving疫苗問題難解等等未知性，Simmons能否頂住壓力把持住自己現在的雄心萬丈，仍屬未定之天。畢竟在知名籃球遊戲2K21中，他可是曾侃侃而談「如何在鎂光燈下打球」，現在看來不免有些諷刺。

Simmons終「脫苦海」，到了籃網能有好表現？（Getty Images）

倘若Simmons真的能夠履行現在的承諾，找回對於比賽侵略性的話，那在這筆交易裡同時獲得明年年薪僅840萬的Curry與兩枚首輪的布魯克林而言，無疑是一場勝仗，畢竟Irving與Durant的雙箭頭組合缺的就是能夠梳理進攻與防守細節的球員，而Simmons正是其中的佼佼者。不但能夠最大化籃網的進攻火力，更能鞏固防守的基本盤。但若化學效應持續低迷，且Durant傷後不如預期，Irving與Simmons之間相處不佳的話，那籃網這筆交易便僅止於對於Harden離去的止損。

這筆交易是誰賺誰虧？若純以球員實力做為評價基礎搭配資產觀察，毫無疑問是布魯克林佔優，但這筆交易背後牽扯的層面實在太多。作為交易主軸的兩支球隊更是在相對自由與思想開放的年代裡，出現最多球員聲音的場所。誠如「小鐵大」所言，我們不必再看著兩人為了表達自己的想法而選擇擺爛，而終於可以期待兩名頂尖的籃球員以自己的實力向這個世界喊話。

始終，始鐘。鬧劇由始而終，在費城的和平鐘開始敲響的剎那，對於兩隊也許都是已是一種值得欣慰的解脫。

香港、台灣時間3月11日，在鐘聲再次嘹亮的那天，我們費城再見！

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【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：《買或賣》明尼蘇達灰狼──先求穩，再求變】