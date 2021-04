NBA｜年紀大不斷被交易代表無價值？　基斯保羅率年輕隊伍放異彩

撰文: 運動視界 最後更新日期: 2021-04-29 17:18

雖然基斯保羅(Chris Paul / CP3)可能沒能拿下任何一座年度MVP及總冠軍,不過他在這兩年讓兩支年輕球隊(其中一支還是以重建為導向)闖進季後賽的實績,卻是其他超級球星未必能達成的成就。 文:Circled/運動視界

太陽現在的助教威利.格林(Willie Green)在球員生涯裏,就曾在第一線體驗到Chris Paul(CP3)對球隊帶來的幫助,所以他知道太陽獲得CP3後,將能獲益。他在2010-11球季效力新奧爾良黃蜂(鵜鶘前身)與2012年至14年間效力洛杉磯快艇時,跟CP3當過隊友。

基斯保羅沒有拿下任何一座年度MVP及總冠軍,但他絕對是NBA頂尖球員。(Getty Images)

格林接受網路媒體《Insider》受訪時說:「關於他的NBA成就,以及他為不同球隊帶來的貢獻,我想大家有時候沒有給予足夠的讚許。他帶來很大的影響,並很難看到像他這樣的領袖人物。」

雖然CP3在今年的五月就將滿36歲,但不可思議的是,他仍是聯盟的頂尖控衛跟最好的領袖之一。

CP3在今年的五月就將滿36歲,但能力上仍當打。(Getty Images)

這幾年,CP3一直是影響力相當巨大的球員,不過卻一直成了交易對象。從2016年算起,他效力過4支球隊。照理來說,一名有實績且能對球隊產生巨大影響的球員,不會頻繁地轉隊,更別說是像CP3這種入選過11次明星賽的準名人堂級控衛。

即便這五年內一直看到CP3穿上不同隊的球衣,但不變的是,他一直將球隊提升至更高境界。本季之前,儘管太陽已經連續6季的勝率突破五成,不過這支球隊本季有機會以西區前三種子的姿態打進季後賽(4月5日撰文截稿前排名西區第二,戰績34勝14敗)。

CP3的數據不好看嗎?不!他的一般數據保持得不錯,而且進階數據也很亮眼。

若從2019年開始算,CP3的win shares(勝利貢獻值)在聯盟所有球員中排名第9。至於替換球員差值(VORP,替換你的球員與你的差距)跟場上正負值(皆從2019年開始算),在所有上場時間超過一千分鐘的球員中,他排在第12名跟第18名。從這些數據中可以發現,在場上的CP3是名能幫球隊取勝的球員。

雖然CP3在這幾年能有前段班的進階數據,但其他精英球員可沒像他那樣經常被交易。不過CP3不斷在季末被交易出去並不讓人意外,因為他在2018年底所獲得的4年將近1.6億美元的合約,實在太過巨大。這兩個球季裏,多數球隊都認為他擁有頂尖的身手跟能讓球隊整體更好的領導能力,但卻因為年紀跟薪資負擔的因素而不將他納入考慮。

在重建球隊眼中,他的年紀與交易代價跟兩大目標(培養新秀與保留人才)有所衝突。在競逐冠軍的球隊眼中,他的薪資太過巨大,並且要在交易中付出太多代價。

若非CP3在2018年西岸決賽G5拉傷了大腿筋,或許火箭就能挺進該年度的總冠軍戰。(Getty Images)

在2018年的西區冠軍系列賽裏,若非CP3在G5拉傷了大腿筋,或許火箭就能挺進該年度的總冠軍戰,也因此,同年七月,火箭球團奉上一紙4年將近1.6億美元的合約給CP3。然而,隔了一年之後,由於CP3和火箭當時的一哥夏登(James Harden)不和,火箭球團決定將他與兩支首輪籤送往雷霆,去換取當時的雷霆一哥韋斯保克(Russell Westbrook)。在那個時間點,CP3的合約還有三年(總金額:1.24億美元)才會到期。

CP3最終未有留隊火箭。(Getty Images)

CP3與雷霆在2019-20球季創造出驚奇

2019-20球季,雷霆本來要開始重建之路,但卻沒想到CP3竟能將年輕球員為主的陣容帶到西區第五名,並在季後賽第一輪裡跟火箭殺到了第七場。

雖然上季對CP3跟雷霆可能是不錯的回憶,但雷霆還是決定以重建為導向,所以球季結束之後,雙方還是分道揚鑣。去年11月,雷霆將CP3與另一名小將(Abdel Nader)交易到太陽,換到了Kelly Oubre Jr.、Ricky Rubio、Ty Jerome、Jalen Lecque、2支2022年的首輪保護籤。之後,想獲得更多選秀籤的雷霆將這筆交易獲得的Oubre Jr.與Rubio交易出去。

CP3把在雷霆的成功經驗複製到太陽

過去幾季一直都是年輕小將為主的太陽終於在本季大放異彩。迎來了經驗老到且身手還在的一級控衛CP3之後,年輕小將似乎找到前進的正確之道。助理教練格林說道:「一定會想要有CP3這樣的球員在隊上,但我可以明白雷霆的處境及打算怎麼前進。我們現能有CP3在隊實在是很美好。」

CP3加盟太陽,受惠最多的當然是Devin Booker。(Getty Images)

關於CP3的領導能力、智慧及組織進攻的能力,太陽的球員跟教練都給了正面的回應。在球季開打前,關於跟CP3一起打球,艾頓(Deandre Ayton)在受訪時說:「我剛知道他的傳統風格跟他的生涯及在聯盟打下的一切,很厲害。我將成為傳奇中的一部分,對吧?我沒辦法停下腳步了,我要來做更多重訓,前進的時刻到了。一名未來的名人堂球星真的要來教我們怎麼打球,並且協助我跟Booker成為可以真正接管聯盟的新一代。」

二月時,Devin Booker說:「我每天都從他身上學到東西。在任何方面,他都已在我想達到的地步。因為跟他是後場搭檔,我可以比別人有更多機會在他身旁學習。場上跟上下,他所做的一切,我都吸收跟學習。」

CP3今季場均16.1分及8.7助攻。(Getty Images)

本季至今,CP3跟Booker的搭配接近融洽與完美。雖然兩個人的場均得分都比上個賽季來得少,但這兩人時常在賽後讚美彼此。一同在場時,可以為彼此打無球跟做掩護,並適時在外線等待對方的妙傳。

太陽主帥蒙迪威廉斯(Monty Williams)說過這兩人在季前的訓練營就相當投入,有時練習的激烈程度感覺像是真要打起來那樣。

有了CP3之後,太陽的年輕核心球員,如:Mikal Bridges、DeAndre Ayton在比賽中成長,並且將自己的角色發揮得更有效率。根據太陽助教格林的看法,CP3在比賽中適時將領導權讓給年輕小將。格林說:「他開始願意將一些領導機會讓給其他球員。他明白隊上所有人都往前進的重要性,並親身示範去帶領他們。」

不論場上或場下,CP3都展現領袖風範。沒有比賽時,CP3會邀請隊友到他家去看電影跟重訓。在場上,解讀比賽能力跟勒邦占士(LeBron James)一樣的他能看出對手的戰術,並在對方發動前提醒隊友。關於這點,格林說:「不論是在場或暫停時,他會說出對手的戰術,然後跟隊友說對方將要怎麼跑動及怎麽去守。他非常清醒,在對方要怎麼做之前就知道將要發生什麼事,這能幫助一支年輕球隊。」

本季的太陽有很大的機會以西區前四種子打進多年未闖進的季後賽,CP3絕對是一大功臣。然而,這個球季結束後,球團還是有很大機會跟他說再見,畢竟他在2018年所簽下的合約(最後一年的年薪:4400萬美元)還有一年要走。雖然太陽算是年輕球隊,不過將來的薪資負擔可不小。這個球季結束後,Booker的合約還有三年要走,而且這三年的平均年薪超過3300萬美元。另外,2018年選進的Bridges與Ayton都將取得延長合約的資格。沒意外的話,不奉上合理的合約,將無法留住他們。除了年輕球員外,球團才在去年簽下關鍵配角Dario Saric與Jae Crowder。

究竟CP3會留在太陽嗎?(Getty Images)

本季結束後,這兩人的合約分別都還剩兩年要走。對太陽球團來說,就算沒了CP3,隊上年輕球員的成長或許還是能讓球隊繼續向前邁進。另外,這支球隊的核心是以25歲(含)以下的球員所組成,包括Booker、Ayton、Bridges、Cameron Johnson。

季末看到CP3換隊的機率的確不小,不過他還是會成為多支球隊鎖定的對象,因為他的身手及經驗都能帶領年輕小將在場上成長。

沒有MVP及總冠軍 卻具影響力

上季看到CP3帶領重建的雷霆拿下西區第五已讓人覺得不可思議,但這季他又創下更大的驚奇:將上季之前連續三季西區墊底的太陽帶領進西區前四。或許可以說是太陽的年輕小將的自然成長,但若沒CP3的引領,太陽的本季戰績絕對無法這麼亮眼。

當大家提到現役最有影響力的球員,勒邦占士、安東尼戴維斯(Anthony Davis)、艾迪杜高普(Giannis Antetokounmpo)、尼納特(Kawhi Leonard)、夏登(James Harden)、史堤芬居里(Stephen Curry)等超級球星都會被拿出來討論,當然基斯保羅亦夠資格被視為其中一位,然而,跟上述的超級球星相比,他是唯一沒有拿過任何總冠軍或年度MVP的球員。

雖然CP3可能沒能拿下任何一座年度MVP及總冠軍,不過他在這兩年讓兩支年輕球隊(其中一支還是以重建為導向)闖進季後賽的實績,卻是其他超級球星未必能達成的成就。

本文編譯參考自:Veteran All-Star Chris Paul and his $160 million contract keep getting traded, and he keeps becoming a steal

