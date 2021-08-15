NBA｜盤點25歲以下最強巨星　IG追蹤人數頭6名他最年輕兼最多粉絲

現在的NBA是由勒邦占士（LeBron James）、史提芬居里（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）以及艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）等多位超級巨頭作為門面，隨着他們的年紀逐漸進入巔峰期，誰能接班的話題引來大量的球迷討論，今年四月，ESPN就公布了一份25歲以下潛力球星排行榜，此份榜單由當錫（Luka Dončić）等一眾Z世代的超新星領軍，向世人宣布新的世紀正式來臨，今天GQ編輯就要帶大家認識這幾位個人Instagram擁有超多粉絲的超級潛力股！

文：Bakery Kung, Lalaman／GQ Taiwan



▼NBA 25歲以下潛力球星：IG追蹤排行榜Top 6（點擊下圖率先看清👇👇👇）

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第1名：小波爾（LaMelo Ball）／19歲/ 692.2萬位追蹤者

ESPN的名單當中最年輕且最受爭議的排名絕屬「球家三弟」小波爾，高居第一名的名次遠遠超過灰熊隊新少主莫蘭特（Ja Morant）、新鷹崔楊格（Trae Young）以及自己的大哥波爾（Lonzo Ball），然而出生於球家的他早就已經習慣在鎂光燈以及質疑聲下打球，初中就開始有不小的名號。

高中退學後，在立陶宛聯賽以及澳洲聯賽累積經驗，加入NBA的第一年憑藉兩米的身高、超高的籃球智商以及觀賞性十足的球風，獲得大量粉絲的支持，也被多數人認為是今年新人王的第一選擇，不禁讓人期待他能否幫米高佐敦（Michael Jordan）洗刷多年不會選秀的質疑，帶領黃蜂隊走向冠軍之路。

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小波爾（左）被視為今年的新人王。（Getty Images）

第2名：當錫（Luka Dončić）／22歲/ 583萬位追蹤者

現年22歲，來自斯洛文尼亞的神童當錫 ，7歲開始接觸籃球，13歲受邀加入皇家馬德里俱樂部，16歲正式被提拔到一隊，在短短幾年內幫助球隊奪冠，並成為歐洲聯賽史上首位同時拿下年度最佳新秀、年度MVP、Final Four MVP的球員。

2018年NBA選秀大會中加入達拉斯獨行俠，不但成為當年NBA最佳新秀，短短三年內更入選年度第一隊並擠身全明星賽，今年以超全面身手帶領球隊再度挺進季後賽，打破當初選秀前對歐洲球員的質疑，成為獨行俠新一任的歐洲坦克。

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當錫在剛過去的東京奧運為斯洛文尼亞上陣，在銅牌戰敗予澳洲後失望落淚。（Getty Images）

數據史上單場最佳紀錄（按圖放大）：

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第3名：施蒙斯（Ben Simmons）／24歲/ 556萬位追蹤者

如果Booker是24歲球員中最強的矛，那施蒙斯絕對是最強的盾，三度入選全明星賽，一次年度防守第一隊，年度最佳新秀以及76人隊自艾佛遜（Allen Iverson）後第二位選秀狀元。

來自澳洲且曾為全美最強高中生的他，扣除因傷報銷的第一個球季，正準備邁入巔峰期，儘管在進攻上並沒有太大幅度的成長，尤其是最為人詬病的外線投射仍舊在原地踏步，但靠着他7呎的臂展以及過人的機動性，身材優勢使其可以對位多個位置的球員，更可以和聯盟一線防守球員競爭DPOY（年度最佳防守球員），是隊上除了艾比迪（Joel Embiid）外最不可或缺的成員，只要進攻火力持續的提升，絕對會成為一線的球星，打臉不看好他的球迷以及前女友Kendall Jenner。

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施蒙斯的外線投射一直為人詬病。（Getty Images）

第4名：威廉臣（Zion Williamson）／20歲/ 508.5萬位追蹤者

剛被Jordan Brand欽點成為聯盟中首位獲得簽名鞋款的Z世代球員，更是知名籃球遊戲《2K21》的封面人物。這位從高中時期就已名聞四處的球員其實是在勤奮的訓練當中長大，出身於運動員世家的他從小被媽媽訓練在清晨5點就起床練球，努力的結果在高中和大學賽場中一一兌現。

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2019年選秀如願以償以狀元之姿被新奧爾良鵜鶘挑走，儘管第一年遭遇傷勢影響，但在生涯第二年即入選全明星賽，近乎全勤的狀態下以場均27分7.2籃板外帶六成命中率的鬼神數據和多位傳奇球星齊名，「詹皇繼承人」（即大帝勒邦占士接班人）的稱號不脛而走。

威廉臣被視為勒邦占士的「繼承人」。（Getty Images）

第5名：泰譚（Jayson Tatum）／23歲/ 378.2萬位追蹤者

生涯第一季就打進分區冠軍賽並送給大帝勒邦占士隔扣而聲名大噪，泰譚是由母親於19歲生下並獨自扶養長大，以偶像高比拜仁為目標砥礪自己，並在大學被Coach K選中後加入杜克大學（Duke University），最終在同樣為19歲的那年被塞爾特人隊以第三順位選進。

接下來的三個球季皆率隊打進季後賽，並兩度入選全明星賽，更在4月以單場60分0失誤的紀錄追平傳奇球星布特（Larry Bird）所保持的隊史紀錄，僅有23歲但擁有豐富賽場經驗的泰譚正在不斷突破自己的極限，期望早日能摸到總冠軍賽的地板。

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泰譚今夏為美國男籃奪得奧運金牌。（Getty Images）

第6名：戴雲卜克（Devin Booker）／24歲／372.3萬位追蹤者

「13」在西方世界代表的是不吉利的象徵，但在NBA的殿堂中則是相當特別的數字，正是因為卡爾馬龍（Karl Malone）以及高比拜仁等傳奇巨星皆出自這個選秀順位，13順位的球員冥冥之中都會具備巨星的潛力，如今這把火炬已經傳到了Booker手上。

2015年首輪第13順位被鳳凰城太陽挑中，剛滿20歲就成為NBA史上最年輕且現役球員中唯一砍下70分的球員，但由於球隊戰績關係仍被大多數人質疑只能刷分數，直到2020球季的泡泡園區才真正的破繭而出，本賽季再加入基斯保羅（Chris Paul）後目前以全聯盟第二的戰績帶領太陽隊，在連續10個賽季無緣季後賽後，重新踏進這道大門。

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卜克在今屆奧運發揮不俗。（Getty Images）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：未來是你的！盤點NBA 25歲以下潛力球星「Instagram追蹤排行榜Top 5」，LaMelo Ball最年輕卻粉絲最多！】