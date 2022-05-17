【籃球熱話】奧尼爾看不順夏登、艾比迪　「別再說是新版OK連線」

76人在NBA季後賽東岸4強，遭熱火4：2擊敗，提早出局。惟年頭浩浩蕩蕩加盟的夏登今季演出下滑，與中鋒艾迪比（Joel Embiid）的配合也開始讓人生疑。

質疑夏登的包括「口水佬」奧尼爾，這名一代湖人標記也呼籲球迷們，停止再做一件事。



夏登年頭剛到費城，不少人已期待着他與艾比迪成為球隊衝冠最大支柱，亦有人認為他倆將是新版的「OK組合」。惟二人其後未見特別合拍，在季後賽亦未能帶領76人晉身決賽，新版「OK組合」瞬間變笑話。

夏登與艾比迪未見特別合拍，在季後賽亦未能帶領76人晉身決賽，新版「OK組合」瞬間變笑話。(Getty Images）

原裝「OK組合」之一的名宿奧尼爾（Shaquille O'Neal），最近對76人雙星有微言，在Instagram上載二人及自己與高比拜仁的兩組照片。

奧尼爾再強調自己和高比是歷史唯一的超級組合。（網上圖片）

奧尼爾寫上：「記得每一個人都在說『夏登與艾迪比是高比與Shaq』，你們這些人，永遠不要再這樣說了。」

奧尼爾強調「OK組合」沒有之一，他寫道：「歷史上只創造出一對超級組合，就是我說的，歷史唯一；高比，想你了。」