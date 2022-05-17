【籃球熱話】基斯保羅仍無一冠　林書豪歎可惜卻引來「狂人」反擊

昨日西岸4強Game 7太陽主場90：123不敵獨行俠，再一次無緣總冠軍，球迷矛頭直指老將基斯保羅，並氣憤得燒波衫發洩。

前NBA球員林書豪於Twitter發言力撐CP3，卻引出一名球壇「黐線佬」反擊。



太陽昨日換來尷尬賽果，而基斯保羅（Chris Paul）交出正負值「-39」的恥辱紀錄，為加盟以來的最差表現。

西岸4強Game 7基斯保羅（Chris Paul）交出正負值「-39」的恥辱紀錄。(Getty Images)

賽後有太陽球迷隨即焚燒基斯保羅球衣，並拍成影片發布到網上成為熱話，前來湊熱鬧的還有前NBA球員林書豪。

這名NBA總冠軍得主在Twitter上表示希望CP3擁有一冠：「希望保羅退役前奪冠，他值得一個冠軍。」

太陽球迷賽後氣憤得焚燒基斯保羅球衣。(影片截圖）

不過，此發言卻引來木狼的比華利（Patrick Beverley）反擊。向來熱愛在社交媒體「開機關槍」比華利質問林書豪：「你說的配得上是什麼意思？為什麼他比其他人更值得呢？」

比華利又「開機關槍」。(Twitter截圖）

事實上CP3在37歲生日過後，狀態每況愈下，三度單場得分個位數，難怪球迷認為，他Game 3至「搶七」幾場比賽的糟糕表現，是太陽出局的主因。