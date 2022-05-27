籃球熱話｜日本知名女主持宣布震驚喜訊　與NBA球星渡邊雄太訂婚

效力NBA速龍的日本球員渡邊雄太小登科！他的未婚妻久慈曉子周四在一個電視台上透露兩人已經訂婚。久慈曉子是日本著名電視節目主持，曾參加模特兒比賽及參演電視劇。她透露，與渡邊雄太在2019年認識，去年東京奧運後開始拍拖。



27歲的久慈曉子周四出席電視節目《Pop Up》，擔任嘉賓，自爆婚訊，已經與NBA球員渡邊雄太訂婚。當她宣布這個消息時，其他節目主持都驚訝得從座位上彈起！久慈曉子在4月底離開富士電視台，現為自由身工作者。

在女方發放震撼彈後，渡邊雄太亦在社交媒體確定消息，並上載了二人合照。（Instagram）

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久慈曉子在節目上披露更多她與渡邊雄太的戀情，兩人在2019年認識，當時日本籃球隊準備出戰在中國舉行的籃球世界盃，久慈曉子在日本隊出發前採訪了渡邊雄太。這是他們首次見面，單純是工作上的訪開。離初次見面相隔一段時間後，久慈曉子透過共同朋友，與渡邊雄太交換聯絡方法。

久慈曉子在2019年與日本隊的八村壘及渡邊雄太拍節目。（Instagram）

在2019年，久慈曉子仍與棒球手原樹理拍拖。在2021年初，久慈曉子與原樹理分手，據當時傳媒報道，兩人已經拍拖兩年多，本來踏入談婚論嫁階段，但最後結不成就分。

久慈曉子在節目上表示，她與同齡的渡邊雄太在2021年東京奧運後開始拍拖。由於渡邊雄太效力多倫多速龍，兩人開展「Long D」戀情。她承認過去大半年，經常趁放假飛到加拿大陪男友。久慈曉子表示兩人雖已訂婚，但婚期未定。

渡邊雄太現在效力NBA的速龍。（Getty Images）

久慈曉子在唸大學時參加模特兒比賽，踏入娛樂圈，曾拍戲、拍劇及拍廣告，而最廣為人知的是在富士電視台擔任主持。至於2.06米高的渡邊雄太在2018年參與NBA選秀，現效速龍。