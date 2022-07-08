學界籃球｜馬拉松轉3打3易爆冷 協恩教練任明敏笑言有機會失冠
撰文：張倩儀
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學界體育聯會（下稱學體會）即將於7月中旬舉辦首次三人賽。
稱霸學界女籃多年的協恩中學，已連膺6年學界「四冠后」，但教練任明敏（Miss Yum）卻笑說學界馬拉松改辦三人賽，球隊或有機會失冠。
周五（8日）香港學界3X3籃球挑戰賽抽籤儀式假奧海城舉行，去屆女子組冠軍隊協恩中學球員和教練Miss Yum也有現身。說起7月中旬開賽的學界三人籃球馬拉松，Miss Yum也不諱言球隊非必勝：「失冠機會大，但也是好事，不用每年都只是一、兩間學校壟斷賽事。」
事實三人籃球空間大，節奏快，比起五人籃球更大變數，更易出現爆冷戰果。Miss Yum認為學界馬拉松改打三人賽，是一大挑戰：「因為五人（籃球）對板櫈和人數上要求較高，相反三人賽要選有優勢的球員應戰，相對會容易一點。」
學界首次正式舉辦三人賽，球員也從新打法中有不一樣的面向，Miss Yum直指三人賽球員更需要對時間、環境有敏感度，做決定要果斷：「例如個球要拿1分還是2分、對手哪一個點弱可以攻擊，也是靠球員自己觀察。」
學體會有意發展三人籃球
由於三人籃球近年已經成為獨立項目，Miss Yum表示學體會有方向想長遠發展三人賽：「學界都要有責任推廣三人賽， 但擔心有學生是初次接觸，才會計劃讓教練在場邊協助，例如怕球員自己未必識叫暫停。」惟如發展成熟後，Miss Yum認為就會沿用正式三人賽規則，抽起教練角色，讓學生自主。
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