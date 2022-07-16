籃球熱話｜勒邦占士上節目吐苦 批湖人隊友心態差：讓我多晚失眠
撰文：楊宇翹
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湖人球星勒邦占士（LeBron James）近日苦水連連，並在清談節目《The Shop》談及不同話題，他直言去季湖人日子過得不快。
湖人去季在連簽大名球星，惟「30+」的陣容即被外界嘲笑「湖人老人院」，且最終錄得的33勝49負亦反映，「30+」的魄力與合作力華而不實。
勒邦占士上節目時也特別談到，球隊每人的心態不一：「我著迷成王敗寇的感覺，但球隊內不是每一個人都是我這樣的心態，這讓我多晚失眠。」
占士對湖人上季的表現和戰績很不滿意，同時也認為一些隊友漠視勝負。「有時候，我希望自己是一名網球或者高爾夫球手，這樣一個人打球；你可以照照鏡子，可以說『混蛋』，你正在對抗自己。」
有美國媒體在此節目播放後認為，占士實情在含沙射影批評韋斯保克，而目前種種跡象來看，二人的確就持球權上有所矛盾。加上勒邦占士積極推動湖人換來K艾榮，可見訪問中話中有骨，而對象呼之欲出。
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