籃球熱話｜打完波喝冰凍飲料胸痛猝死　專家解釋成因及預防貼士

夏日炎炎，在戶外做完運動，很多人都會馬上飲冰凍飲料消暑。不過，近日在福州發生了一宗意外，一位19歲少年打完籃球喝凍飲，喝完後不到5分鐘感到胸口不適，情況愈來愈嚴重，患上急性心肌梗死，搶救無效去世。



前日《福建衛生報》在網上發文，分享近日一宗運動後飲凍飲離世的個案。有福州有位19歲少年，他是家中獨子，今年考完高考，堅持每日打籃球。

日前福州有19歲少年打完籃球飲凍飲後猝死。（福建衛生報）

日前他如常打完籃球，拿了一樽冰凍的飲料來喝。喝完不到5分鐘，這位少年感到胸悶，接着是胸痛，休息後也未見好轉，反而愈來愈嚴重。波友見情況不妙，打電話求救，將該名少年送去醫院搶救。最終，他因為急性心肌梗死去世。

福建中醫藥大學附屬康復醫院睡眠醫學科副主任醫師余運影解釋，夏天炎熱加上做運動，人體血管處於擴張狀態。如果在劇烈運動後馬上喝下大量溫度極低的凍飲，或者即刻涼冷氣或沖凍水浴，這些刺激可能導致全身血管立即收縮痙攣，血壓突然升高，血液黏稠度增高，出現凝血，引起血管堵塞，誘發心絞痛和心肌梗死。

夏日炎炎，相信很多人在戶外做完運動都會喝冰凍飲料。（資料圖片）

文章建議，在夏天做完運動後，最好休息3至5分鐘，待心率相比平穩後才喝凍飲；或者，先將冰鎮飲料整枝放入溫水1分鐘左右，待飲料不是太過冰凍後再喝，而且要小口慢飲。

文章指，有4種情況不宜喝冰凍飲料，感冒發燒、腹瀉的患者不能喝；心臟病患者如果感到心慌，胸悶時不能喝，沒有症狀時也儘量少喝；平常怕冷、有陽虛體質的孕婦及兒童，最好少喝；大清早起床時、夜間溫度低時不要喝。