學界三人籃球｜寶覺女籃易帥改風格　羅倩寧領軍望入馬拉松4強

學界三人籃球馬拉松屬疫情下首個重開的學界全港賽事，不少球隊終在3年後亮相，除了球員班底改頭換面，教練也有變動。

九龍區勁旅之一的寶覺中學女籃，今年改由舊生羅倩寧領軍，風格與前教練黃芷晴大不同。



羅倩寧今年接手寶覺女籃。（張倩儀攝）

「真的很怕一到我手就玩完，寶覺成績好，接手時真的有一點徬徨。」舊生、老師兼教練，羅倩寧（小V）今年接手寶覺中學女籃，壓力難逃，不過今日分組賽分別以7：1和6：4擊敗真光女書院和中華基督教青年會中學，先過首季學界第一關。

新教練新風格，目標馬拉松女丙8強、女甲4強。（張倩儀攝）

寶覺女籃過去幾屆在教練黃芷晴（阿一）的帶領下，多次殺入精英賽8強，九龍區D1決賽，更於2018年曾僅負協恩中學7分。阿一帶領的寶覺打法強悍、體能化，過去主要有潘頴雅為得分重心，小V坦言自己風格和阿一相反，「我以前打寶覺，練球認真而氣氛好好，比起『chur』我會更重視球隊氣氛。」

寶覺過去幾年均殺入學界決賽。（張倩儀攝）

新教練接手改變球隊風格

阿一固然為寶覺打好根基，小V表示不同教練都有各自愿景：「阿一真的教出很多好學生，這都是歸功於她，但我都想學生經歷不同風格。」例如寶覺以往多單靠主力，但小V期望球隊能更多配合：「我想每個人都發揮到，主力、能力好的球員帶起其他人，所以我們練球重點在夾波而不是個人技術。」她笑言自己會努力幫球員找到隊中的定位，期望能力較弱的學生可以追上主力的進度。

羅倩寧表示自己和球員一樣仍在努力中。（張倩儀攝）

教學雙長 與師妹一同進步

為了學界馬拉松女丙8強、女甲4強和來年學甲決賽的目標，除了學生要追趕，小V笑說自己也像球員一樣，還在努力進步中，「教寶覺和以前教聖馬可中學和德望小學不同，不單要教基本功，更多的是組織。」她透露自己接手寶覺開始多看比賽影片，例如今次學界前她也重看奧運三人賽準備球隊部署：「我試過練球前，用整個早上準備筆記教球。」大方笑言自己不熟悉三人賽規則，所以球員學習的同時，自己也一樣：「我們會一起進步的！」