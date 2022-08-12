甲一籃球｜韓天次入三分球爭口氣　建龍加時反勝飛鷹取第二勝

甲一聯賽周三（10日）上演一場「爭氣波」。賽前僅錄一勝的建龍飛馬，最後7秒憑韓天次射入三分球，以106：106追平崇德飛鷹，進入加時後反勝120：110。

主力射手馮嘉豪受傷，韓天次擔起重任，成為球隊今季升班後取得第二勝的功臣，他說：「爭一口氣， Let the game speak（用表現說話）。」



「升班馬」建龍賽前5戰僅擊敗遊協取得1勝，被視為甲一下游，面對飛鷹上半場落後42：56， 似乎理所當然，加上正選射手馮嘉豪在第三節初段跳起防守百德新里時倒地壓傷手肘，要逆轉勝，或許是天方夜譚？

其實建龍於下半場已調整戰術，將進攻重心放到漢尼拔身上，不斷在內線博到「And -1」攻入19分，換入韓天次射入三球分反超1分，現場球迷被牽引到一同吶喊助威。

最後11秒，建龍仍領先1分，卻隨即被飛鷹蘇志樂四罰全中，再落後3分。最後7秒，建龍底線開波，韓天次接球後立即起手射出一記高拋物線的三分球追平。加時階段，建龍士氣大振，繼續有漢尼拔和韓天次在內外開弓，分別攻入8分和4分，再打出一段14：4攻勢，最後以120：110力壓飛鷹。

韓天次今場攻入23分，交出11籃板、4助攻、2偷波和1封阻。（張倩儀攝）

馮嘉豪上半場受傷。（張倩儀攝）

韓天次回味該球關鍵三分，形容道：「當下感覺⋯⋯會入，那是最後一球，果斷因為知道All In Or Nothing。」他笑說，剛好位置又是自己可以一接就射，不用再運球，因為多拍多幾下球，這一球就未必會中。

「好久沒有這種感覺了！」那種一入球，全場為他歡呼的場面，他憶述上一次已經是2016年男拔學界時期一球壓哨三分，不過當時已經大比數領先並不影響戰局，今場卻不一樣，一球三分直接給球隊一個翻生機會。

韓天次射入追平比數的一球。（張倩儀攝）

建龍升班後，多次被對手大比數擊敗，只錄得1勝4負，其中曾被南華以36：102「大炒」。雖然戰績不至「包尾」或降班，但今場建龍火併4勝3負的飛鷹，不少賽前預測都認為建龍是下風波。

天次直言：「球隊有句口號 let the game speak（用表現說話），我自己不太愛說話，比賽前也不發布照片上社交平台，今場終於可以（社交平台）洗版了！。」一舉反勝，無疑提升了建龍的士氣和信心，他頓了頓，笑說：「接下來對南青、漢友都可以拚一下，說不定可以進前六！」