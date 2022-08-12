【學界籃球】沙西區賽事腰斬　教師網上控訴　學體會指本已有共識

新界區學界籃球賽7月重開，近日有沙田及西貢區校隊教練在社交平台上控訴有關學界體育聯會（下稱學體會）因天雨由改期變腰斬整個學界賽事，認為會方未站在學生角度出發。

周五（12日）學體會回應賽期「死線」定為8月12日，這是學校之間的共識，至今未收到學校的反對聲音。



學界賽事因疫情停辦2年後，今年陸續重開，除了全港學界三人籃球馬拉松外，新界區如屯門、元朗、葵青和沙西區均有復辦公開組賽事。其中，沙西區男籃校隊教練盧致誠在社交平台上發文，直指比賽當天「收到因天雨關係」改期至翌日作賽，再於1小時後收到「整個學界賽事完結」的消息。

教練盧致誠在社交平台上發文。（Facebook截圖）

沙西區學界腰砍。（資料圖片/張倩儀攝）

教練：一場未打就完結

學體會5至6月宣布學界賽事重開，但因學校考試延期至8月，最後卻因天雨關係未能作賽，又未能延期下而直接取消；根據晉級表，沙西區學界賽事以淘汰賽制進行，由8月2日展開，八強原定在8月12日舉行，四強至決賽則未有明列。

盧致誠表示過去幾年的畢業生學界生涯直接空白，難得學界重開，卻因「搞唔切」腰斬實為浪費學生失而復得學習的機會。「學體會說要結束本學年賽事，才可以開始下一年度賽事，好多學校一場都沒有打就完結，當中的難處我不了解，但我接收到的是（學體會）沒有站在學生角度出發。」

學體會：學校有共識

《香港01》記者今天下午致電學體會查詢，新界地域執行秘書嚴鎮明回應，表示學體會與由各學校代表組成的委員會在籌備賽事時，已經定好8月12日為賽期最後一天：「教育局宣布8月12日是學期最後一天，所以也定好賽期為5月24日至8月12日。我們6月7日開會，7月籌備賽事、報名、場地，8月頭舉辦（比賽）。」

沙西區學界晉級表。（學體會）

學體會表示學校已有共識。（資料圖片/張倩儀攝）

嚴鎮明表示由於連日天雨，賽事未能在期限內完成，根據原定的結論是無論戰至什麼階段都會直接中斷，「當時學校已經有共識的，現在我也沒有收到反對聲音。」強調學體會接下來會準備下學年學界，將於9月初發放比賽資訊、9月下旬公布賽程。