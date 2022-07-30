學界三人籃球｜親手絕殺偶像李琪球隊　慈幼主力從甲一悟比賽真理

學界三人籃球馬拉松周五（29日）於啟業運動場舉行淘汰賽，其中慈幼英文學校在32強對由甲一球員李琪率領的基督教香港信義會信義中學。

慈幼主力曾駿譽射入2分球絕殺賽事，以6：5險勝，賽後卻笑言今場成學界生涯最難忘，皆因他在偶像面前，絕殺了他率領的球隊。



慈幼今場憑高壓防守，令信義內線難以發揮，卻一時疏忽讓射手陳泯齊射入2球兩分，慈幼一度落後1分。在讀秒階段，曾駿譽起手攻入兩分，成功以6：5絕殺信義，全場貢獻5分。

「賽前都緊張，因為對面有李琪。」曾駿譽笑說，自己小四開始看甲一聯賽，自香港東方奪得東南亞職業籃球聯賽（ABL）冠軍後，便開始鍾情李琪，更視他為偶像：「他在甲一不算高⋯⋯我也一樣（不高），所以會視他為學習對象，還有欣賞他雖然射波好準，卻依然專注防守。」

曾駿譽難忘自己絕殺偶像的球隊。（張倩儀攝）

賽後，慈幼球員與李琪（右四）合照。（受訪者提供）

即將畢業的曾駿譽笑說，今場可算是學界中最具紀念價值的一場，「在李琪面前絕殺（他帶領的球隊），我希望他看得到、記得我。」不過，他卻覺得自己的絕殺只是覺得要當機立斷，「博一博」，贏的關鍵在防守和搶籃板。「甚麼男生喜歡的Show off（出風頭）我都沒有，一直覺得進攻重要但防守更重要。」在他眼中，進攻只是防守好的結果，這是看甲一教會他的事。

曾駿譽強調比賽要從防守做起。（張倩儀攝）

慈幼的防守無疑促成勝利。（張倩儀攝）

「由小學二年級開始，教練就教我要做好防守才去想進攻，所以我每一場波都先專注防守。」曾駿譽道。後來，他發現先做好防守有助入局和專注，到了小四入場看甲一，才發現再高水平的比賽，都會防守為先。自此曾駿譽開始視防守為贏波的先決條件：「防守，讓我覺得有成功感，不過，這不是我一個可以做到的事，所以我都會想隊友團結做好這件事。」