學界三人籃球｜葵涌裘錦秋挫英華奪冠　陳翊麟眼淚背後的承諾

學界三人籃球馬拉松周六（30日）假啟業運動場上演決賽。

男子甲乙組冠軍戰，由裘錦秋中學（葵涌）以16：13小勝英華書院，除了球員激動慶祝，連教練陳翊麟也流下男兒淚，衝出場大叫：「我不用做亞軍教練了！」



裘錦秋今早從8強一路殺入決賽，對上老對手英華，兩隊實力相當，雖然裘錦秋身型較輸蝕，但仍靠速度和準繩的兩分球打出優勢。除鍾祖豪不斷鏟入內線攻入9分外，姚卓曦亦射入關鍵三分，率隊以16：13小勝英華奪冠。

葵裘錦秋擊敗英華奪冠。（張倩儀攝）

球員激動很正常，但少有見教練也忍不住衝出場上。（張倩儀攝）

完成向教練許下的承諾

球員興奮相擁、大叫的同時，連教練陳翊麟（占士）也罕有激動地衝出場大叫，更忍不住哭起來。「三年前，我結婚那天，我在台上答應過Miss （何淑婷老師）一定要幫裘錦秋拿一個全港賽冠軍，終於做到了。」占士直言在裘錦秋由球員到教練，一直有Miss Ho在旁，更想在她退休前留下難忘回憶。

占士一邊說，一邊拭淚，笑說能在Miss Ho退休前三年完成目標，可以往下一個目標邁進：「下一個一定要男、女子冠軍，女生真的⋯⋯點都要贏協恩（中學）一次。」訪問近7分鐘，占士流足7分鐘的淚，「你今天眼淚停不住。」我笑說，占士也忍不住笑了：「南華冠軍，我都沒有哭！」

陳翊麟抱起兒子才會笑，但換兒子哭了。（張倩儀攝）

陳翊麟：終於做到冠軍教練

占士眼淚止不住，除了因為裘錦秋是母校、Miss Ho是自己教練外，更因為自己總算見證住這群由小學就跟隨自己的學生成材。「你看，我們身形好細粒，看到他們由小學時被別人小看，慢慢進步到現在可以搏一個冠軍回來，疫情影響下到現在才有人看到他們。」

有些學生已經跟他7年，終於不再是「兩隊亞軍」，「學界邀請賽亞軍、馬拉松亞軍、精英賽最多第三，他們常笑我是亞軍教練，今次做一次冠軍教練了。」

葵裘錦秋球員身形較瘦削。（張倩儀攝）

集多屆舊生之力的冠軍

占士表示自己常說裘錦秋是全港學界練球最多的學校：「就算不是最多，也一定有頭三，我想不到除了協恩有哪間比我們多。」一星期只有星期日放假，星期一、三、五晨操1小時，星期二、四、六放學練，3小時起跳：「男、女生一個場，50多人，很多舊生教練，何佩盈、張芷嵐、劉倩婷幫女籃，蘇柏軒、曾湛元、陳曉峰，他們打甲一後依然回來幫忙，這個冠軍是集多屆之力得到的。」

陳翊麟的眼淚仍在臉上，就試着逗兒子笑。（張倩儀攝）

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