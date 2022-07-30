學界三人籃球｜協恩雙冠是一個提醒　隊長自評表現不合格

三人籃球變數大，但學界勁旅協恩中學仍能穩住霸業，甲乙組和丙組分別以19：6和14：5擊敗匯基書院（大坑東）和港大同學會書院，拿下雙冠軍。

冠軍在手，但隊長李佩沛並不感興奮和激動，只是緩緩的走到旁邊。「冠軍，開心嗎？」我問，她只回說：「開心，替中六畢業生開心。」



協恩中學在女子甲乙組決賽對上今屆「黑馬」匯基書院（大坑東），在主力關海珮獨取11分、李佩沛和李樂瑤各取得4分下，協恩以19：6大勝匯基（大坑東）登上后座。賽後，隊長李佩沛默默站在旁邊，問道開心與否時，她只說為準備畢業的隊友感到開心。

「你呢？」我問，佩沛卻說：「我⋯⋯要開始帶起師妹。」

李佩沛覺得自己做隊長的今年並不合格。（張倩儀攝）

今次馬拉松改為三人賽，也是各隊在停賽後首次與不同對手對壘。當外界都視協恩為目標時，佩沛就因比賽經驗少而倍感不安：「其他學校好多未知，例如匯基、裘錦秋（實力）一直追上來，但我們很多隊友上一次比賽已經是C Grade，場上像是要有中六穩住才安心。」

李佩沛覺得現時協恩臨場處理多靠中六師姐，無疑是響應警號。（張倩儀攝）

佩沛覺得現在的協恩，像是能力不足以處理場上未知的挑戰，所以更擔心來年賽事，「落場先發現對手能力差不多，就太遲了；好大壓力，因為要傳承下去，不能在我們這屆斷掉。」佩沛今年做隊長後，始明白球隊往年的霸業、氣氛都是師姐和教練用心經營的結果；可是，經歷疫情停擺三年，在她眼中今天的協恩，已經和以前不一樣。

雖然來年卸任隊長一職，但李倆沛表示會全力幫助下坐隊長。（張倩儀攝

從小看着師姐們一呼百應，到了自己擔大旗，卻又好像不一樣？「歷屆隊長和同屆的師姐都很願意出聲提點和鞭策大家，但到我這一屆，隊友卻相對文靜、內斂。」一人難以兼顧球隊所有事務，無論場內、外佩沛都很希望有同屆互相支持，「其實每個人都有個角色：先顧好自己的表現、情緒，再顧及球隊、隊友，建立凝聚力，多出聲，就好像我們現在每次練球後都會圍圈說話，不單是我，是每一個人都要說。」

疫情後不少球隊崛起，這讓協恩有了危機感。（張倩儀攝）

說着說着，佩沛也紅了眼眶，流下眼淚，「這個霸業難以靠1個、2個人撐住，是要全隊人，可能我自己都未太推動到和帶領到大家。」今個學年完結，佩沛也準備卸任隊長一職，即使在馬拉松拿下雙冠軍，但她依然覺得該做好的不僅是場上：「我做這個隊長，不合格。」但說到這個冠軍意義，佩沛覺得這能提醒隊友，中六師姐即將畢業，下年，只能要靠大家：「互相鞭策大家，大家都要有心擔起大旗，才可以延續下去。」

李佩沛希望和隊友一起互相鞭策，讓協恩籃球一起變好。（張倩儀攝）