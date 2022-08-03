學界三人籃球｜港同孖妹中鋒僅一人得獎　妹妹在開心前更擔心姐姐

撰文：張倩儀
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今屆學界三人籃球馬拉松分為男、女子甲乙組和丙組，讓中一、二球員都可以有機會發揮。
除了冠軍球隊協恩中學外，就以殺入決賽、擁有2位身高達1.75米雙胞胎中鋒的港大同學會書院最為突出，其中妹妹馮卓俐更獲選成為最佳籃球員之一。
「自己好，在開心之前反而更擔心對方感受。」妹妹說道，得獎時眼睛更離不開鼓掌的姐姐馮卓伶。

港大同學會書院殺入決賽對上協恩中學，開局一度憑「姐妹」連線成功下打出4：0的優勢。可是，隨即被楊彩盈攻入6分，加上協恩強悍的防守，讓港同無力追分最後以5：14落敗，屈居亞軍；賽後妹妹馮卓俐獲選成為4位最佳籃球員之一。

港大同學會書院殺入決賽對上協恩中學以5：14落敗。（張倩儀攝）

得獎第一時間擔心姐姐

姐姐馮卓伶在旁為妹妹鼓掌，妹妹也關切地的看着姐姐的方向。「自己做得好，第一時間會想關心對方，因為擔心對方會因為表現不好而不開心。」妹妹表示在自己開心之前，都會先想到姐姐，因為她知道，是因為有姐姐在，自己才有信心放膽打。

馮卓伶和馮卓俐，身高一樣，長相幾乎一樣，分別只在妹妹馮卓俐愛笑也外向，姐姐馮卓伶反倒文靜一點，妹妹笑說：「我們思想上很像，只是家姐Cool一點，我們之間沒有比較，也很少人將我們比較。」兩姐妹並沒有視對方為競爭對手，反而是場上不能缺少的人。

馮卓俐比較外向，但兩姐妹強調兩人想法相似。（張倩儀攝）
馮卓伶是妹妹馮卓俐場上的信心來源。（張倩儀攝）

姐妹連結是場上的信心來源

「（有對方在）一定會安心很多。」兩姐妹異口同聲的說道，笑說有對方是自己上場的信心來源，姐姐馮卓伶舉例說：「好像我射波，我就知道她一定會來搶籃板，場上只需要一個眼神，就知道對方想做什麼。」加上2人都是內線球員，在籃下連線往往讓進攻效率有加乘，妹妹補充說：「例如做Pick And Roll，我們做幾次就會很快夾到好熟，默契一定比其他人好。」

馮卓伶也期待變得更全能。（張倩儀攝）

望變得更全能

今年中二的馮卓伶和馮卓俐笑說今次達到了中學學界得獎的目標，接下來期望能更進步，姐姐表示：「再有機會對上協恩，當然想贏返，但我們都要發展一下三秒區外能技術和體能。」妹妹接着補充：「我們現在偏向打籃下，但有機會都想試在三秒區外都有發揮，靈活型的中鋒，甚至是小前鋒都想嘗試。」

妹妹馮卓俐更獲選成為最佳籃球員之一。（張倩儀攝）
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