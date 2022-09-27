籃球熱話｜女籃世界盃魚腩馬里爆內訌　傳媒面前開拖嚇到對手彈開

在澳洲悉尼舉行的女子籃球世界盃，昨日（26日）賽後在混合採訪區發生罕見一幕，以68：81不敵塞爾維亞的馬里，竟然在混合採訪區的記者面前內訌，有球員大打出手，嚇到正在受訪的塞爾維亞球員花容失色。國際籃協（FIBA）表示正調查事件，有結果後會作出適當懲罰。



塞爾維亞在女籃世界盃擊敗馬里。（Getty Images）

女籃世界盃B組第4輪分組賽，弱旅馬里又輸一場，以68：81不敵塞維爾亞，錄得4連敗。賽後，塞爾維亞球員嘉度（Sasa Cado）在混合採訪區，接受塞國傳媒的訪問。訪問時，嘉度流露贏波後歡欣，但突然間發現右方有點不妥，轉頭望去，笑容凝固，轉喜為驚，花容失色！

【事件逐格睇】

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鏡頭也跟住影過去，見到兩位落敗的馬里球員正在打架！她們分別是歌露瑪（Salimatou Kourouma）及達布（Kamite Elisabeth Dabou）。其他馬里隊友紛紛圍上去，嘗試分開兩人，阻止她們再打下去。

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國際籃協發聲明：「國際籃協今日得悉，在2022年女籃世界盃B組塞爾維亞對馬里後，在混合採訪區發生爭執。事件後，國際籃協已經開展調查，當調查完結後，將會採取適當的紀律行動。」

DRAMA : Mali women’s basketball players fight following defeat to Serbia @basketball @NBA pic.twitter.com/plwwOf6YmG — SNOW TV® 📡🎥📺 RC 3662284 (@OfficialSnowtv) September 27, 2022

今次是馬里第二次參加女籃世界盃，她們今屆是以替補身分參賽，原本代表非洲的尼日利亞因為行政上的困難無法派隊，故最後由馬里頂上。馬里的實力明顯不如其他同組球隊，先後不敵日本、澳洲、法國及塞爾維亞，在B組包尾，最後一場會對加拿大。