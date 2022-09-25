女籃世界盃｜美國隊完全體初登場 中國隊力戰而敗對手教練也讚好
撰文：黎建明
出版：更新：
2022女子籃球世界盃分組賽周六兩強相遇，中國女籃面對世界排名第一的美國隊，終以63：77不敵對手。
中國女籃賽前取得2連勝，平均每場贏對方55分，今場面對世界第一、並有3名應屆WNBA冠軍隊拉斯維加斯王牌（Las Vegas Aces）球員歸隊終於齊人的美國女籃，開局即被對方連取11分。
中國隊站穩陣腳後急起直追，在第一節餘下3分鐘時追成13：13平手，美國隊其後再連取5分，並在第一節完結時領先18：13。第二節美國隊逐漸擴大優勢，中國隊在最後2分半鐘手感不佳並出現3個失誤，連失13分，在上半場完結時落後25：44。
第三節中國隊表現回勇，單節比對方多取10分，在第三節結束時將比數拉近至47：56。然而第四節美國開局連取9分，再次將比數拉開，中國竭力反撲仍無力回天。美國最終以77：63擊敗中國。
中國隊全場籃板只輸對方4個，命中率41%亦較對方高，然而球隊失誤達19次，比對方多10次，成為勝負一大分野。中國隊主教練鄭薇賽後表示，球隊在這場比賽發揮不錯，只有部分時間表現不佳，期望球隊從比賽中有所得着，並為球隊感到驕傲。中國女籃將於明天迎戰波多黎各。
美國隊主教練Cheryl Reeve在賽後記者會上，對中國女籃的成長予以肯定，並笑言不希望中國隊繼續進步。
這場勝仗亦是美國女籃在世界盃的跨屆25場連勝，若明天順利戰勝韓國隊的話，將追平球隊在1998年至2006年間創下的跨屆26場連勝紀錄。
女籃世界盃｜中國大破波斯尼亞豪取兩連勝 明上演「中美大戰」NBA｜塞爾特人主帥與球會女職員有染被處分 停賽一季由助教頂上【甲一籃球】滿貫平靜奪常規賽冠軍 蔡再懃：最終目標是總冠軍NBA｜美媒嚴選來季百大球員 「字母哥」登頂 占士不入前五女籃世界盃｜姚明任領隊取開門紅 中國女籃破紀錄63分大勝韓國女籃世界盃｜中國女籃公佈大軍名單 籃協主席姚明親任領隊籃球歐錦賽｜西班牙團隊高效發揮擊敗法國 第四度登上歐洲之巔籃球熱話｜佐敦98戰衣售價破千萬 超越馬勒當拿86戰衣成史上最貴NBA｜占士基斯保羅同批聯盟判決錯誤 太陽班主或遭股東「逼宮」