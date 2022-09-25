女籃世界盃｜美國隊完全體初登場　中國隊力戰而敗對手教練也讚好

2022女子籃球世界盃分組賽周六兩強相遇，中國女籃面對世界排名第一的美國隊，終以63：77不敵對手。



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美國隊直至今場比賽才全員歸隊。（Getty Images）

中國女籃賽前取得2連勝，平均每場贏對方55分，今場面對世界第一、並有3名應屆WNBA冠軍隊拉斯維加斯王牌（Las Vegas Aces）球員歸隊終於齊人的美國女籃，開局即被對方連取11分。

中國隊站穩陣腳後急起直追，在第一節餘下3分鐘時追成13：13平手，美國隊其後再連取5分，並在第一節完結時領先18：13。第二節美國隊逐漸擴大優勢，中國隊在最後2分半鐘手感不佳並出現3個失誤，連失13分，在上半場完結時落後25：44。

中國隊感謝球迷的支持。（Getty Images）

第三節中國隊表現回勇，單節比對方多取10分，在第三節結束時將比數拉近至47：56。然而第四節美國開局連取9分，再次將比數拉開，中國竭力反撲仍無力回天。美國最終以77：63擊敗中國。

中國隊全場籃板只輸對方4個，命中率41%亦較對方高，然而球隊失誤達19次，比對方多10次，成為勝負一大分野。中國隊主教練鄭薇賽後表示，球隊在這場比賽發揮不錯，只有部分時間表現不佳，期望球隊從比賽中有所得着，並為球隊感到驕傲。中國女籃將於明天迎戰波多黎各。

中國隊主教練鄭薇為球隊感到驕傲。（Getty Images）

美國隊主教練Cheryl Reeve在賽後記者會上，對中國女籃的成長予以肯定，並笑言不希望中國隊繼續進步。



這場勝仗亦是美國女籃在世界盃的跨屆25場連勝，若明天順利戰勝韓國隊的話，將追平球隊在1998年至2006年間創下的跨屆26場連勝紀錄。