女籃世界盃｜中國大破波斯尼亞豪取兩連勝 明上演「中美大戰」
撰文：黎建明
出版：更新：
2022女子籃球世界盃小組賽，中國女籃繼首場以63分之差擊敗韓國後，第二場比賽再以98：51大勝波斯尼亞，將於明天迎戰強敵美國。
女籃世界盃A組，首戰告捷的中國迎戰波斯尼亞，第一節戰況較為緊湊，中國在首節完結時領先26：21；第二節開局中國打出11：2的攻勢，並逐漸拉開差距，半場中國以50：31領先波斯尼亞。
比賽到下半場，第三節中國擴大領先優勢，單節比對方多取17分，第三節完結時比數已拉開至82：46；第四節時，波斯尼亞已無力反撲，單節全隊只得5分，中國最終以98：51擊敗波斯尼亞。
中國延續上場出色團隊表現，全隊有10人取得分數，其中5人得分上雙，團隊命中率達54.1%，籃板達46個，比對方多15個。波斯尼亞方面，只有兩名球員得分上雙，團隊命中率只有32.8%。
中國頭兩場比賽淨勝分差達110分，氣勢如虹，並將在明天遇上組內最強對手，現時世界排名第一的美國隊。主教練鄭薇接受訪問時，表示希望球隊享受對美國的比賽，發揮自己水平，並從中有所得着。
NBA｜塞爾特人主帥與球會女職員有染被處分 停賽一季由助教頂上【甲一籃球】滿貫平靜奪常規賽冠軍 蔡再懃：最終目標是總冠軍NBA｜美媒嚴選來季百大球員 「字母哥」登頂 占士不入前五女籃世界盃｜姚明任領隊取開門紅 中國女籃破紀錄63分大勝韓國女籃世界盃｜中國女籃公佈大軍名單 籃協主席姚明親任領隊籃球歐錦賽｜西班牙團隊高效發揮擊敗法國 第四度登上歐洲之巔籃球熱話｜佐敦98戰衣售價破千萬 超越馬勒當拿86戰衣成史上最貴NBA｜占士基斯保羅同批聯盟判決錯誤 太陽班主或遭股東「逼宮」【甲一籃球】蕭俊傑重傷後復出奪生涯最高分 一切歸零重新出發