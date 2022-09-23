女籃世界盃｜中國大破波斯尼亞豪取兩連勝　明上演「中美大戰」

2022女子籃球世界盃小組賽，中國女籃繼首場以63分之差擊敗韓國後，第二場比賽再以98：51大勝波斯尼亞，將於明天迎戰強敵美國。



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中國隊維持優秀表現，以47分之差大勝波斯尼亞。（Getty Images）

女籃世界盃A組，首戰告捷的中國迎戰波斯尼亞，第一節戰況較為緊湊，中國在首節完結時領先26：21；第二節開局中國打出11：2的攻勢，並逐漸拉開差距，半場中國以50：31領先波斯尼亞。

比賽到下半場，第三節中國擴大領先優勢，單節比對方多取17分，第三節完結時比數已拉開至82：46；第四節時，波斯尼亞已無力反撲，單節全隊只得5分，中國最終以98：51擊敗波斯尼亞。

中國兩連勝後，將遇上美國隊。（Getty Images）

中國延續上場出色團隊表現，全隊有10人取得分數，其中5人得分上雙，團隊命中率達54.1%，籃板達46個，比對方多15個。波斯尼亞方面，只有兩名球員得分上雙，團隊命中率只有32.8%。

中國頭兩場比賽淨勝分差達110分，氣勢如虹，並將在明天遇上組內最強對手，現時世界排名第一的美國隊。主教練鄭薇接受訪問時，表示希望球隊享受對美國的比賽，發揮自己水平，並從中有所得着。