【本地籃球】東方千萬班費1月續戰ABL　陣容12月中旬公布

ABL （東南亞職業籃球聯賽）於2020年1月因疫情肆虐宣布無限期停賽，終於決定於2023年復辦。

周日（20日）香港東方於新聞發佈會上表示，球隊將於來年1月參加ABL，但賽制有變改分為5站舉行，未能如往年般於香港「主場」作戰。球隊陣容方面，將於12月中旬公布。



香港東方今午於元朗體育會舉行新聞發佈會，宣布將會於來年1月續戰ABL。第五次參戰ABL，今季不同在於香港球迷未能於「主場」親身觀戰，由於賽會宣布於2023年1至3月間，將常規賽分為4站，分別是新加坡（1月2至8日）、印尼（1月12至18日）、馬來西亞（2月3至8日）和越南（2月12至17日）。對球迷而言仍然有一個好消息，就是東方表示已經向賽會申請爭取3月份的決賽周主辦權，或仍有機會一睹ABL。

香港東方宣布參戰。（張倩儀攝）

2023年 ABL常規賽將會改分為4站舉行，不會於香港主場開戰。（資料圖片）

香港東方爭取決賽周主辦權

席上，東方體育會副主席游永強透露，以往每季均預留近千萬經費出戰ABL，今季預算將會更多，「因為香港還有疫情管制，兩站比賽時間接近的話，很可能（球隊）不回港」。他仍有信心本港的防疫措施會進一步放寬，所以有意力爭主辦權。

前南青外援麥洛連在也席上。（張倩儀攝）

南華球員為東方擴軍目標

甲一聯賽於10月完成，現時球隊正處於休季狀態，但將於明天重啟訓練備戰ABL，領隊蔡芳裕指現在陣容未定，大概於12月中旬會再公布新消息。雖然前南青外援麥洛連（Chris McLaughlin）也在席上，但蔡sir表示訓練未開始，麥洛連僅是有力爭取外援一席的球員之一，隨後更表示南華球員是東方的擴軍目標，包括上周宣布離開南華的梁兆華：「我非常欣賞這位球員，但仍需留待教練進一步考慮再決定。」