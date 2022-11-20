本地籃球｜香港東方有意進軍CBA　青訓場地配合只欠最重要硬件

甲一聯賽於10月完成，各球隊均進入休季階段，周日（20日）香港東方舉辦新聞發佈會交待ABL和青訓計劃，隨後東方體育會副主席游永強亦表示球隊計劃進軍CBA（中國男子籃球聯賽）：「萬事俱備，只欠東風。希望在2024年、隨啟德體育園完工時達成。」



香港東方近年着力發展青少年培訓和建立梯隊，然而青訓的作用除了培育新一代職業球員，也是球隊目標的其中一步。副主席游永強在訪問時提到，香港東方期望能打入CBA：「（參加CBA）是我們的一個願望，為了這件事我們都做好了準備工作，想藉ABL的成績，證明（球隊）符合參加CBA的要求。」游永強認為在等待機會同時，球隊也應該做好準備：「（準備工作方面）我可以說是『八八九九』，萬事俱備，只欠東風。」

東方體育會副主席游永強指香港東方計劃進軍CBA（中國男子籃球聯賽）。（張倩儀攝）

所謂「東風」，除了中國籃球協會肯首，也必須要符合各隊各種條件，例如青訓和梯隊、場地等。

游永強表示有信心青訓計劃符合標準，另外香港東方訓練基地也趨明朗：「訓練基地地點選定，會在新界區，寬敞一點，但現時正跟進審批，大概明年2、3月有結果，再用大概半年時間完成簡單工程就可啟用。」「主場」則有待啟德體育園落成，「（待）香港有一個適合舉辦大型賽事的硬件，我們有信心滿足要求，再等到CBA開放給香港球隊加入，我很有信心我們能符合加入條件。」他期待2024年可以達成目標。

青訓總監陳翊麟（右2）指東方能為年輕球員給予一條鋪上職業之路。（張倩儀攝）

青訓總監陳翊麟冀香港最叻小朋友加入

青訓計劃方面，球隊除了積極於本地中學推廣外，更於各大學界校隊物色有潛力人選，並於男子乙組組成籃青出戰康文盃、聯賽、銀牌賽等。球隊期望年輕球員可以透過青訓，踏上職業球員的路，青訓總監陳翊麟表示青訓已經實行三年，今季籃青戰績可以證明有效，例如康文盃U18冠軍、銀牌賽打入負方4強等。

香港東方着力發展青少年培訓和建立梯隊。（張倩儀攝）

「希望香港最叻的小朋友都可以來到我們球隊，因為只有我們才可以給予一條鋪上職業之路。」陳翊麟坦言現時球隊的選人標準以身高為先：「不論技術如何，最緊要是夠高，所以打控球的都近乎1.8米，都會有幾個『細粒』球員，但技術則需要突出。」有潛力球員，將會有機會加入「一隊」（香港東方）。