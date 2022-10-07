甲一籃球｜東方數據上看不到的瘋狂　吳松峻鼻骨骨折仍豁出去拚命

香港東方周三（5日）以場數2：0擊敗冠軍大熱球隊滿貫，打入甲一總決賽，兩度挺身而出，率隊反勝的楊睿騏自然成為焦點。

「Ricky（楊睿騏）真係好痴線！」作為隊友，吳松峻（大佬）也忍不住讚嘆。

「你都唔輸蝕⋯⋯」我說，他笑了笑。

一攻一守，Ricky的得分逆轉扣人心弦，大佬的「痴線」卻在防守，一些數據看不見的貢獻，那是只能從現場目睹和感受的瘋狂。



甲一四強兩仗，吳松峻分別上陣24分鐘，得到5分、2籃板和3偷波；14分鐘，得到3分和3籃板，不過，數據非用作衡量大佬表現的標準。

即使第一戰已經過去5天，但畫面依然難忘。吳松峻上場擔起防守滿貫主將蔡再懃的重任，穿梭在荷利菲特、鄧志恒等內線球員的單擋間。他以身擋住林俊光全速的快攻，送出一記進攻犯規；再為隊友單擋滿貫外援荷利菲特，入籃下衝搶又「硬食」不知多少次碰撞，倒地次數已經多得數不清。

吳松峻負傷上陣。（張倩儀攝）

吳松峻無懼面對比自己高出一個多頭的外援。（張倩儀攝）

「我有沒有跟你說我鼻子骨折？你看看有沒有歪⋯⋯」賽後，在我開口讚他這2場打得夠拚之前，他搶着說，我也忍不住回道：「你真係好痴線！」

「Ricky（楊睿騏）先痴線！」他馬上轉移話題。

他覺得Ricky的表現「痴線」，我會說他也一樣。這裡的「痴線」是形容瘋狂的褒義詞，主力防守，打法多埋身肉搏的吳松峻，鼻骨有傷卻不戴面具照打不誤，對手迎面衝撞也毫無懼色，真的瘋狂或「痴線」。

吳松峻在防守上面對的對抗不少。（張倩儀攝）

每一次防守他都用腳步追得對手無法輕易傳球。（張倩儀攝）

吳松峻的「痴線」

完場後，他手上拿着2個面具，笑說分別要還給羅意庭和徐遠成：「戴完（面具）看不到東西，頭很暈，所以只好不戴。」語畢，他着我要保密，四強完結後才可以報道：「打完四強做手術，決賽就會戴面具打，打完才休息。」因為什麼都不能影響他上場比賽。

編按：吳松峻今午剛完成手術。



大佬今季上陣時間少，直到外援拉利羅斯離隊，球隊部署有變，出場時間才慢慢增加，「（賽前）有一點緊張，因為很久沒有打季後賽，對『頭四』自己又打很少。」加上有傷在身，難免會擔心，但他口中的感受和場上表現，完全相反。

吳松峻不搶攻，也不代表不進攻。（張倩儀攝）

「爆哥（林俊光）快攻當下衝向你，你沒有想縮？」明明口說擔心，但上場時面對突如其來的對抗，卻絲毫沒有反射動作。他說：「沒有，我只想着我站在這個位置，一定有進攻犯規。」他完全沒有想起自己骨折的鼻子，也不怕痛。

一心只想送出進攻犯規，吳松峻沒有想過痛不痛的問題。（張倩儀攝）

吳松峻：「一星期搏一次命，不過分」

拚了命去防守、協助隊友，數據上不能反映，要是再受傷，也可能只是吃力不討好，但他從不管自己拚命有沒有被看見。「我早就了解自己是這種球員，雖然現今籃球很重視得分，但我想外界了解，籃球不是這樣。」他憶起以前在台灣，8天打7場賽事，每場都要拚盡；現在甲一一星期打一場，強度完全不一樣：「香港比賽少，打完休幾日，對抗大但節奏不算快，一星期搏一次命，不過分！」

吳松峻眼中只有贏球和冠軍。（張倩儀攝）

任何情況，他很清楚自己的角色，不搶攻卻會在合適的時候起手，認清哪一次爭搶必須得手，或是哪一刻才是最好的出手機會。「我沒有去想自己想做到什麼，因為一想就打得差，但我最想打到團隊籃球。」大佬期望有他的存在和配合，東方可以是一支打出優勢、不局限於球星單打的球隊．達到終極目標：「都係個句，冠軍啦。」