【學界精英賽】翁金驊首現身督師　漢華挫青中從低谷打出信心

曾膺學界港島D1女子5連霸的漢華中學，今屆不敵英華女學校以亞軍之姿，出戰全港學界精英籃球賽。

日前於小組賽「爆冷」不敵林大輝中學，球隊一度陷入低谷，周三（21日）漢華重振旗鼓，在今屆精英賽首次現身的教練翁金驊和師姐們的支持下以41：33擊敗中華基督教青年會中學，打出久違的強隊霸氣。



漢華今場入局快，攻勢順利，特別是第二節在邱安妮和馬綽穘合轟15分下，打出一段18：5的攻勢。漢華一口氣拉開分差，青中表現焦急在攻守兩端都未能充分調整。雖然換邊後漢華的節奏慢了下來，在末節更被青中主力干潁堯、吳思恆等打出16：8的反擊，但漢華仍能保持最後優勢，以41：33擊敗青中。

青中表現焦急在攻守兩端都未能充分調整。（張倩儀攝）

今屆漢華於學界決賽以29：41繼續屈居於英華女校之下，仍未能重奪后座。戰至精英賽，球隊氣勢依然未有好轉，於小組賽以38：42不敵林大輝中學，令人意外地僅以次名出線。出線後，漢華「不幸」地落入三強鼎立的「死亡之組」與青中和浸信會永隆中學3隊同爭2席出線資格。

漢華取得重要勝利。（張倩儀攝）

隊長許傲悠表示不想再輸。（張倩儀攝）

翁金驊今屆精英賽首次現身「監督」

當信心隨着不斷落敗而下滑，加上一向都是球隊重心的主教練翁金驊在過去3場小組賽，均沒有現身掌兵，漢華上下失去了過往的霸氣。「有翁Sir在？好重要！今場是他第一場來看，有他就有後盾，信心都回來。」中六的馬綽穘笑說，雖然翁Sir只是從旁提一、兩句，但卻是球隊的信心所在，一旁的隊長許傲悠也連忙點頭，補充道：「有他很重要，因為我們感覺穩陣一點，有靠山的感覺，好安全。」

一向都是球隊重心的主教練翁金驊，在過去3場小組賽，均沒有現身掌兵。（張倩儀攝）

漢華師姐們到場支持。（張倩儀攝）

果然，在翁Sir的「監督」下，女生們打出應有的強度和水平，許傲悠表示：「翁Sir很多時都會提我，要放膽打和傳，叫我不用怕，然後我信心就回來了。」由於先後不敵英華和林大輝，許傲悠直言隊友們都彷彿被比賽「嚇怕」，只要一比賽就會綁手綁腳：「因為好怕輸，不想再輸，所以自己給自己很大壓力。」但這份過大的壓力反而成了她們打出表現的阻力。

馬綽穘今場攻入17分。（張倩儀攝）

許傲悠表示要記住將每場都是最後一場般打。（張倩儀攝）

許傲悠：每場都當是最後一場般打

漢華近10年為學界女籃強隊之一，加上許傲悠見證住師姐上屆精英賽奪亞，作為首年出戰兼擔大旗的隊長，難免在心中有所比較。「以前師姐好勁，特別是場上調整和配合的應變能力，我們都要學習在場上溝通。」在敗陣中發現不足，今場球員之間的溝通明顯增加，是成就關鍵勝仗的重點，但許傲悠即馬上說：「雖然贏青中，但明天還有永隆，不能鬆懈，要當每場都是最後一場般打。」雖然作為4強常客，但許傲悠謙稱只想一步步來，初步先定8強為目標，再過關斬將入決賽。