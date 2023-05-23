NBA｜安東尼退役　無冕得分王苦中帶甜告別　最優美跳投長留心中

安東尼（Carmelo Anthony）昨晚（22日）在個人社交網站宣布退役，結束在NBA 20季的職業生涯。

這名今年38歲的老將曾是聯盟得分王，總得分高踞歷史第9、10次入選全明星、手握3塊奧運金牌、入選NBA 75大球星——但從未贏過一次NBA總冠軍。

縱然如此，「Melo」也是在不少籃球迷心目中有着重要地位的「無冕得分王」。



安東尼透過影片感謝曾支持他的球迷和城市，「是時候向造就我的球場說再見了——它曾給予我目標與自豪，不過這次告別NBA是苦中帶甜的。我對我的未來感到興奮。」影片最後他提及同樣正在打籃球的兒子Kiyan，希望他能夠追逐夢想，不被任何事情阻礙。

說到安東尼，大部分人的第一印象，應該就是他那漂亮得有如藝術般的跳投姿勢。每當有相關話題的討論時，雷阿倫（Ray Allen）、K湯臣（Klay Thompson）、高比拜仁（Kobe Bryant）等球員必定榜上有名，但也絕不會少了安東尼的名字，甚至是不少球迷心目中的第一位。

安東尼的投球姿勢，是不少球迷心目中的第一位。（安東尼Instagram）

中距離跳投是安東尼的殺手鐧，他極擅長低位進攻，單挑時突破和中投往往令對手防不勝防，03/04球季剛在金塊新秀出道，便已錄得場均21分的精彩表現。他更在2008/09球季率隊自1984/85後首次殺入西岸決賽，可惜遇上最後拿到總冠軍的湖人。不過安東尼在該個系列賽與高比拜仁的對決，至今仍為球迷不時提起的經典。

在2010年轉投紐約人後，安東尼依舊保持高水準表現，並於2012/13球季以場均28.7分奪得當季得分王。此外，他在2014年面對夏洛特山貓時轟入職業生涯最高的62分。

2017年離開紐約人後，他先後為雷霆、火箭、拓荒者及湖人效力，最後兩季絕大部分時間均以後備身份上陣，但場均亦能為球隊貢獻雙位數得分。

安東尼在2021/22球季後，一直未能與任何球隊簽約，如今宣布退役，相信一生中最大遺憾是從沒拿過總冠軍。他生涯常規賽總得分為28289，排名NBA歷史第9，惟同時也是前10名中，唯一一個沒有總冠軍戒指的球員。

值得一提的是，安東尼是2003年選秀的探花，與後來的「熱火三巨頭」勒邦占士（LeBron James）、韋迪（Dwyane Wade）和保殊（Chris Bosh）同期，因此該年也被譽為史上最出色選秀之一。隨着安東尼宣布退役，「2003黃金一代」亦只剩下勒邦占士一人。

安東尼與勒邦占士、韋迪同為2003年選秀成員。（安東尼Instagram）

若要總結安東尼在NBA這20個球季，或許正如他在影片中所說一般，是「苦中帶甜」的，能夠拿得出手的榮譽便只有1次得分王，其生涯最佳時期在金塊和紐約人都沒能拿到過總冠軍，甚至沒能摸到過總決賽的地板。可是在眾多NBA球迷心中，應永遠都不會忘記那個有着各種辦法將皮球轟入籃框、跳投姿勢優美如藝術一般的「無冕得分王」。