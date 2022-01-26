高比拜仁離世兩周年︱安東尼：我們常常想起他，整個洛杉磯也是

2020年1月26日，世界失去了高比拜仁（Kobe Bryant）。這位一代籃球巨匠，在直升機意外中與次女Gianna同告身亡。轉眼間兩年過去，在他好友安東尼（Carmelo Anthony）眼中，對方彷若從未離開，永遠存在。
洛杉磯今夜迎來高比拜仁逝世兩周年，湖人正值作客之旅中途，紫金兵團或他的遺孀Vanessa均無舉行官方悼念儀式。即使如此，這仍無損世人對他的無盡思念。
高比其中一位老友安東尼說，他和湖人以至整個洛杉磯，不會將思念限制在忌日當天，「他的能量一切都在，尤其是精神上，我們常常也會想起他。我肯定整個城市也是如此，人們普遍來說也會常常想起他。」
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安東尼稱，「這是非常特別的一天，他逝世兩周年，這是值得紀念的一日，也是想起他的時候會感到傷心的一天。種種回憶飄至，令人細想他對湖人、這個城市、對籃球整體的意義。」
甜瓜與高比：
他認為，大家應該繼續紀念他，「我肯定這是他所希望的，我們一起紀念他，讓他的傳奇永續。」他也為逐漸走出悲傷的Vanessa和高比3個女兒感到自豪，Vanessa重返社交媒體懷抱，不時分享沒有高比的生活如何重新調整，與高比生前好友加素（Pau Gasol）、比利卡（Rob Pelinka）和其他家族好友共處。
Vanessa暫時尚未分享今天感受，3日前正值高比創下81分傳奇16周年，她當日分享了一張當年高比在球場一邊手抱長女Natalia，一邊親吻着她的溫馨照片。
而在這特別的一天前夕，湖人主將勒邦占士（LeBron James）創下新紀錄。25日湖人以106：96擊敗籃網一仗，占士第1346次在NBA上陣，追平高比的上陣紀錄。兩年前同一日，占士在NBA史上得分榜超越高比，一天之後高比便溘然而逝。
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