學界三人籃球｜裘錦秋女將稱霸籃底　「大中鋒」給隊友的安全感

大三分時代的籃球場，只專注在內線，靠步法、後轉身等籃下功夫得分的中鋒，可算是「買少見少」。

身高1.84米，現就讀裘錦秋中學（葵涌）的戴欣婷周一（18日）出戰學界三人籃球馬拉松女子甲乙組賽事中，就展現「大中鋒」的絕對優勢。



戴欣婷今年中三，今天首戰學界。（張倩儀攝）

是日學界三人籃球馬拉松假何文田公園舉行，其中女子組勁旅之一的裘錦秋中學（葵涌）分別以13：1和21：0 擊敗香港兆基創意書院和宣道中學。戴欣婷在對上宣道中學時盡用身高優勢，不斷籃下捕位，輕鬆拿下多球「Easy Basket」。

戴欣婷身高上有明顯優勢，比對手、隊友高出半個頭以上。（張倩儀攝）

今年中三的戴欣婷首次參加學界，笑言自己在三人優勢更大，所以要好好把握：「平時五人我一接球就多人來夾，但三人空間大，我可以多單打。」打法偏向近年少見柱躉式中鋒，戴欣婷表示當初開始打籃球就是因為身高，有這樣的優勢，就必須要珍惜和好好利用。「小三那年我1.4米比同學高出半個頭，才被老師邀請加入，好慶幸自己有這樣的身高優勢。」

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比起拉出外圍起手，戴欣婷更享受稱霸籃下的感覺，「我想做好中鋒角色，希望籃底起手有8成以上，只是腳步太慢，會努力去練好。」

在大三分時代，戴欣婷覺得要更珍惜自己所擁有的身高優勢。（張倩儀攝）

在籃下除了搶籃板、接應，戴欣婷有一個更重要的任務：「我在三秒區可以看見所有位置、對手，這樣我的視覺就和隊友不同，可以出聲提示大家。」例如對手單擋、防守甩漏，都有戴欣婷守住尾門，讓隊友有了不少安全感，「如果因為我的一句，可以讓隊友更清晰又幫到球隊，我就會好有成就感。」因為在她眼中，不同特性、優勢的球員，在場上各司其職然後贏波才是最重要。