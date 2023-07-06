香港球員與Antetokoumpo15分鐘對話　感受字母哥反差萌︱籃球熱話

如果給你一個問題的時間，你最想問「字母哥」什麼？

4位香港籃球學界精英賽球員李佩沛、張家謙、李心悅和許浩翔，周三（5日）在「字母哥」艾迪杜功普（Giannis Antetokoumpo）到訪廣州時，均問出一條最想「字母哥」解答的問題。一次面對面對話，我們感受到跟平日NBA賽場上不一樣的「字母哥」。



4位香港籃球學界精英賽球員李佩沛、張家謙、李心悅和許浩翔與「字母哥」自拍。（張倩儀攝 )

暴曬下的耐性

艾迪杜高普周三（5日）訪華，出席運動品牌Nike活動，為林鳳娥小學耐高主題環保球場開幕。「字母哥」準時2時半到場，戶外球場開幕雖然讓怕曬的「字母哥」不斷擦汗、喝水和躲避太陽，但絲毫沒有影響其心情，遊戲落力玩，欣賞小朋友的籃球操時，更參與一起運球。

期間有小學生發問：「你的手怎麼這麼大？」「字母哥」笑說：「因為我聽爸爸媽媽的話，食飯和睡覺」，更邀請小朋友和自己手貼手比手掌的大小。這一幕讓全場起哄，表示羨慕。

活動當天陽光普照，天氣炎熱，字母哥依然笑容滿面。（張倩儀攝）

一個問題的時間

一到精英賽球員跟字母哥會面，李佩沛、張家謙、李心悅和許浩翔就不斷拍照，興奮地高談闊論。直到訪問環節前，4人才安靜下來，練習Antetokoumpo的讀音、不斷熟讀問題，因為每人只有一個問題的時間，大家都不想浪費這次機會。

首先李佩沛問起協恩籃球的最大的阻礙，「因為八連霸，我們球員倍感壓力，你可以分享你怎樣面對勝利的壓力嗎？」「字母哥」首先對八連霸表示感嘆，便說：「壓力是一種恩典，因為如果你不贏或者不管輸贏，你不會有壓力。」一句點出壓力的另一面。當李心悅問起心態，「字母哥」便四度提起關鍵字：Humble（謙虛），「聽教練的話，聽意見，多交流才成就現在的我。」

能夠近距離接觸MVP，許浩翔好奇「字母哥」的後MVP心態變化，而張家謙則尋求面對傷患的建議。「字母哥」分享的心得就是接受現實然後繼續努力，全心為球隊貢獻。

4位香港籃球學界精英賽球員李佩沛、張家謙、李心悅和許浩翔與字母哥15分鐘的訪問。（張倩儀攝）

NBA球星的反差感

耐心、親切的「字母哥」與球場上打法強悍、好勝心強的形象有強烈反差，加上NBA球星在一般球迷眼中，只可遠觀，冷酷、高傲的他們大可不必親民如斯，但「字母哥」的舉動，讓精英賽球員完全改觀。

畢竟汗流浹背，卻依然耐心回應小學生的童言童語不容易。原來以為「NBA球星都好寸」和「看NBA覺得他很凶」的4人都笑說見過真人後有反差。訪問後，4位球員與「字母哥」自拍，他更主動提議：「這邊光線很好看，再拍一張。」

強如NBA球星 一樣是人

短短半天見面、15分鐘訪問，4位球員都紛紛用「好Friendly、好貼地」形容艾迪杜高普。然而記者感覺「字母哥」最「貼地」一刻，便是說起自己已經28歲的感悟：「年紀小的時候，我做什麼都很用力，包括練習、比賽、睡覺甚至食東西，但這幾年我漸漸慢了下來。」原來強如NBA球星，也就像你我一樣，年輕時會盲目用盡力，到了這個階段才懂善待自己，一樣是變好的方式。

「字母哥」仍在學習，找尋更適合自己的努力方式，想必你我也是。