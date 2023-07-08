學界馬拉松｜協恩1分不敵漢華連霸夢碎　一哭一笑間感悟敗仗意義

學界籃球勁旅協恩中學力爭「四冠后」七連霸，然而她們於今季最後一個賽事「三人籃球馬拉松」斷纜，以1分之微不敵老對手漢華中學，眾將忍不住在球場痛哭。

主將李佩沛賽後哭紅了眼，Miss Yum（任明敏老師」卻在旁邊笑說「Good Lose, Good Lose」。一哭一笑，這場敗仗，給長勝將軍一次震撼教育，也是繼續邁步向前的動力。



今場協恩和漢華打得激烈。（張倩儀攝）

協恩硬撼漢華，從實力而言，前者被看高一線，但真正打起來，協恩的氣勢和決心卻被比下去。單防下，協恩被漢華的邱安妮射入2球兩分，該名主將全場獨取7分。協恩球員於暫停時矢志調整，但戰至最後都沒有一人能挺身追分，不斷傳球卻未完成攻勢，最後只能以11：12落敗。

漢華於學界三人籃球馬拉松決賽以12：11擊敗協恩。（張倩儀攝）

連續七年四冠夢碎，少不免「一殼眼淚」，特別是中六的準畢業生李佩沛。她於去年奪冠後曾哭着說，學界馬拉松轉打三人籃球後，自己一直很擔心；今年，最擔心的事終究還是發生了。完場後，她一臉惘然坐在場邊，眼淚止不住：「自己打得不好，好想最後一年可以圓滿，但最後做不到，練開五打五，我習慣靠隊友、靠分球，不夠進取，也沒有決心成為挺身而出的一個。」

李佩沛賽後忍不住哭了。（張倩儀攝）

佩沛哭紅了眼眶，Miss Yum卻在一邊笑說「Good Lose, Good Lose」。4年前的精英賽專訪，Miss Yum曾說過對輸球的見解：「要她們明白輸的原因，是自己打得不好？對手超水準？抑或是你根本技不如人。」她當時提過，「教練的作用不是要帶領球隊贏多少比賽，而是有困難的時候與她們一起面對。」

今天，她果真笑迎失冠。

李佩沛即將從協恩中學畢業。（張倩儀攝）

Miss Yum說：「我們（教練）要檢討一下，這不是球員的問題。」她直言，協恩連霸多年，彷彿壟斷學界女籃，這一次失利，正好讓教練和球員重新思考。

「個人不夠搶打，不夠霸道，球員到了關鍵時刻，面對團隊和自己打的選擇就會不知所措。」協恩一直以團隊、整體行走江湖，來到三人籃球世界卻成弊端。Miss Yum認為，三人賽的打法和意義，皆與五人賽不同，但非不重要：「要鍛煉更多單打獨鬥的能力，球員想法要再多一點，這些改變也可以幫助五人賽。」她笑言教練團也沒有注視到這一點，今次是一個契機更改善，「也讓我們的球員知道，不是所有都一定會贏」。

協恩打法「太禮讓」，全場未有一人能挺身，擔起追分責任。（張倩儀攝）

聽畢Miss Yum一席話，佩沛平伏心情，「今場會迫我aggressive（進取）一點」。畢業之後，佩沛將有新隊友，協恩式的團體籃球將會成為過去，她說：「我不知道自己以後會跟什麼人夾，但我會觀察隊友的特性，再決定有多進取。」雖然連霸中止，但至少今場敗仗，在佩沛的籃球路上起了作用：「我想真的改一下自己的打法，進攻更多樣，防守能力也要提升。」

Miss Yum（左）笑迎敗仗。（張倩儀攝）

協恩無緣七連霸。（張倩儀攝）