【學界馬拉松】漢華挫協恩證「勁旅」依舊　英華三冠完季

今日（8日）學界三人籃球馬拉松，男、女子高級組決賽兩場，均打出一場讓人膽戰心驚的賽事，體驗三人賽變數大的一句老生常談。

漢華中學和英華書院分別以1分擊敗去屆冠軍球隊協恩中學和裘錦秋中學（葵涌），成就準畢業生馬綽穘和莫煒謙的圓滿學界。



漢華女籃重回頒獎台。（張倩儀攝）

是日鎂光燈落在漢華女籃身上，氣勢如虹，與協恩戰鬥到最後一刻，在馬綽穘的補籃得手下以12：11險勝，打破「Underdog」宿命。

疫情後，漢華中學表現一沉不起，單單今季就經歷過小組賽出局、四強不入的困局，其中更多次不敵林大輝中學，馬綽穘也不諱言輸到有陰影。今天，漢華女生們總算吐氣揚眉，擊敗班霸證明自己：「協恩防守強，今次我們可以沉住氣咬到最後也可以說是沒有想過。」加上由自己完成致勝一致，更是難忘：「最後一下搶籃板補籃？好驚不入，最後入球，自己都嚇到。」

漢華挫協恩 力證「勁旅」依舊

雖然學界表現不如預期，但完成DSE後回歸，經時間的沉澱，漢華卻慢慢團結和凝聚起來。「歸隊後，我們（A Grade）主要幫忙教師妹，但可能因此而有更多溝通，大家打球也從細節做起。」慢慢變得愈來愈有默契，今天就是最好的例子。

漢華6年，見證住師姐建立港島區冠軍、全港頭四的偉業，馬綽穘曾覺得自己背負和傳承不了，雖說一個三人賽冠軍不代表一切，但至少：「自疫情我們做主力後成績都不太好，上一個冠軍已經是C Grade，這是我升上A Grade後第一個冠軍，總算在畢業前做到嘢。」

學界馬拉松｜協恩1分不敵漢華連霸夢碎 一哭一笑間感悟敗仗意義

漢華女生完場後沒有收起過笑容。（張倩儀攝）

英華三冠一亞完成今季

男子組方面，英華以13：12擊敗裘錦秋，成功阻止裘錦秋2運霸，攻入4分的莫煒謙攻守兩端有功有勞，更榮膺最佳籃球員。「捱到最尾不容易，贏一分有實力也帶點幸運吧。」他笑說雖然陣容缺少主力吳委峻，但球隊目標依然：「我想是能幫英華贏多一個（冠軍）得一個。」

英華書院力阻裘錦秋衛冕。（張倩儀攝）

雖然英華因失落精英賽冠軍而與「四冠」無緣，但準備畢業的他回望今年，依然甘之如飴：「我們常說：不是英華能帶給我們甚麼，而是我們能怎樣為英華貢獻。今季有血有淚，可以入決賽、全隊一起（團結）練球，好開心。」