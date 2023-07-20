NBL｜金牛推出香港首個球迷隨隊作客企劃　明主場鬥遼寧爭連勝

香港金牛參戰NBL（全國男子籃球聯賽）後，主客制下不斷來回中港兩地。近日金牛宣布推出香港首個球迷隨隊作客企劃，跟足球隊練球、食飯、作息等行程。



香港金牛日前作客石家莊翔藍大勝123：87，取得首場客場勝仗，中止連敗，現時以3勝4負暫列全國男子籃球聯賽第五位，球隊將於明日（21日）回到主場迎戰遼寧益勝，力爭連勝。

梁兆華揚言會督促球迷，不讓其偷懶。（公關提供）

金牛宣布推出香港首個球迷隨隊作客企劃，將會挑選出一名球迷，免費隨隊作客，除了近距離接觸球員，更可以成為金牛第20名球員，一起練球、吃飯、作息等，感受職業球員作客的真實生活。陣中主力梁兆華也表示期待：「可以讓球迷對我們的日常生活有更多了解。」他更揚言會督促球迷，不讓其偷懶，要他好好感受一下他們日常的「辛勞」。

香港金牛日前作客石家莊翔藍大勝36分，取得首場客場勝仗。（公關提供）

參加方法：於比賽當晚拍攝一張呼應當日主題《古金味道》的照片，並於instagram上載後並Tag 「香港金牛」，球隊會在當中選出最有創意的作品，得獎者可以帶同一同親友參加。



日期：7月21日（對遼寧益勝）、7月28日（武漢錕鵬）

地點：修頓室內場

票價：港幣 $1000、$800、$500、$300、$200、$100、$80

網上訂票 :https://buff.ly/3PGBq7U